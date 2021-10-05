"Мы завидуем вам": Ясько заявила грузинским СМИ, как Украина ценит Саакашвили

Лиза Ясько так и не ответила на вопрос, как Саакашвили пересек две границы

Лиза Ясько ничего не сказала, удалось ли ей увидеть Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Грузинские СМИ смогли взять небольшой комментарий у новой девушки главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеиле Саакашвили, который находится в СИЗО грузинского города Рустави. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Лиза Ясько заявила, что Грузии очень повезло иметь такого президента как Саакашвили.

Об этом сообщает агентство Sputnik Georgia.

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"Грузии нужно чувствовать себя счастливой от того, что есть такой человек, как Михеил Саакашвили, который настолько готов пойти ради своего народа. Это очень многого стоит. Человек с большим сердцем. С большим умением делать большие изменения. Мы в Украине это сильно ценим и завидуем вам, что у вас в Грузии был такой президент. Он также является украинским политиком и очень хочется, чтобы вы тут его защищали", – сказала Лиза, которую плотно обступили журналисты.

Представители СМИ хотели больше узнать, как Саакашвили пересек сначала границу Украины, а потом Грузии. Однако девушка не стала отвечать на этот вопрос и быстро удалилась.

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Ожидание

Утром 5 октября Лиза Ясько была замечана в приемном отделении СИЗО, где содержится Саакашвили. Она хотела передать передачу другу, однако неизвестно, приняли ли ее грузинские тюремщики.

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Что известно о задержании