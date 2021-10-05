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"Мы завидуем вам": Ясько заявила грузинским СМИ, как Украина ценит Саакашвили

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 октября, 18:40
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Лиза Ясько так и не ответила на вопрос, как Саакашвили пересек две границы
Лиза Ясько ничего не сказала, удалось ли ей увидеть Саакашвили / Коллаж "Сегодня"
Лиза Ясько ничего не сказала, удалось ли ей увидеть Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Грузинские СМИ смогли взять небольшой комментарий у новой девушки главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеиле Саакашвили, который находится в СИЗО грузинского города Рустави. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Лиза Ясько заявила, что Грузии очень повезло иметь такого президента как Саакашвили.

Об этом сообщает агентство Sputnik Georgia.

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"Грузии нужно чувствовать себя счастливой от того, что есть такой человек, как Михеил Саакашвили, который настолько готов пойти ради своего народа. Это очень многого стоит. Человек с большим сердцем. С большим умением делать большие изменения. Мы в Украине это сильно ценим и завидуем вам, что у вас в Грузии был такой президент. Он также является украинским политиком и очень хочется, чтобы вы тут его защищали", – сказала Лиза, которую плотно обступили журналисты.

Представители СМИ хотели больше узнать, как Саакашвили пересек сначала границу Украины, а потом Грузии. Однако девушка не стала отвечать на этот вопрос и быстро удалилась.

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Ожидание

Утром 5 октября Лиза Ясько была замечана в приемном отделении СИЗО, где содержится Саакашвили. Она хотела передать передачу другу, однако неизвестно, приняли ли ее грузинские тюремщики.

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Что известно о задержании

  • Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
  • В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
  • 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
  • Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.

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