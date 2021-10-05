"Мы завидуем вам": Ясько заявила грузинским СМИ, как Украина ценит Саакашвили

Грузинские СМИ смогли взять небольшой комментарий у новой девушки главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеиле Саакашвили, который находится в СИЗО грузинского города Рустави. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Лиза Ясько заявила, что Грузии очень повезло иметь такого президента как Саакашвили.
Об этом сообщает агентство Sputnik Georgia.
"Грузии нужно чувствовать себя счастливой от того, что есть такой человек, как Михеил Саакашвили, который настолько готов пойти ради своего народа. Это очень многого стоит. Человек с большим сердцем. С большим умением делать большие изменения. Мы в Украине это сильно ценим и завидуем вам, что у вас в Грузии был такой президент. Он также является украинским политиком и очень хочется, чтобы вы тут его защищали", – сказала Лиза, которую плотно обступили журналисты.
Представители СМИ хотели больше узнать, как Саакашвили пересек сначала границу Украины, а потом Грузии. Однако девушка не стала отвечать на этот вопрос и быстро удалилась.
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Ожидание
Утром 5 октября Лиза Ясько была замечана в приемном отделении СИЗО, где содержится Саакашвили. Она хотела передать передачу другу, однако неизвестно, приняли ли ее грузинские тюремщики.
Что известно о задержании
- Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
- В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
- 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
- Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.