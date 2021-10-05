"Ми заздримо вам": Ясько заявила грузинським ЗМІ, як Україна цінує Саакашвілі

Грузинські ЗМІ змогли взяти невеличкий коментар у новою дівчини глави Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеіле Саакашвілі, який перебуває в СІЗО грузинського міста Руставі. Народний депутат України від "Слуги народу" Ліза Ясько заявила, що Грузії дуже пощастило мати такого президента як Саакашвілі.
Про це повідомляє агентство Sputnik Georgia .
"Грузії потрібно відчувати себе щасливою від того, що є така людина, як Міхеїл Саакашвілі, який настільки готовий піти заради свого народу. Це дуже багато чого варте. Людина з великим серцем. З великим умінням робити великі зміни.В Україні ми заздримо вам, що у вас в Грузії був такий президент. Він також є українським політиком і дуже хочеться, щоб ви тут його захищали", – сказала Ліза, яку щільно обступили журналісти.
Представники ЗМІ хотіли більше дізнатися, як Саакашвілі перетнув спочатку кордон України, а потім Грузії. Однак дівчина не стала відповідати на це питання і швидко пішла.
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Очікування
Вранці, 5 жовтня Ліза Ясько помітили в приймальному відділенні СІЗО, де утримується Саакашвілі. Вона хотіла передати передачу другу, проте невідомо, чи прийняли її грузинські тюремники.
Що відомо про затримання
- Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
- Зі свого боку прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.
- У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України Саакашвілі в СІЗО Руставі.
- 4 жовтня по рішенням суду були арештовані батько і син, які допомогли Саакашвілі прибути до Грузії і ховатися на батьківщині кілька днів.
- Зараз Саакашвілі оголосив голодування і заявив, що воно триватиме або до його звільнення, або до його смерті.