"Ми заздримо вам": Ясько заявила грузинським ЗМІ, як Україна цінує Саакашвілі

Ліза Ясько так і не відповіла на питання, як Саакашвілі перетнув два кордони

Ліза Ясько нічого не сказала, чи вдалося їй побачити Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

Грузинські ЗМІ змогли взяти невеличкий коментар у новою дівчини глави Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеіле Саакашвілі, який перебуває в СІЗО грузинського міста Руставі. Народний депутат України від "Слуги народу" Ліза Ясько заявила, що Грузії дуже пощастило мати такого президента як Саакашвілі.

Про це повідомляє агентство Sputnik Georgia .

Реклама

"Грузії потрібно відчувати себе щасливою від того, що є така людина, як Міхеїл Саакашвілі, який настільки готовий піти заради свого народу. Це дуже багато чого варте. Людина з великим серцем. З великим умінням робити великі зміни.В Україні ми заздримо вам, що у вас в Грузії був такий президент. Він також є українським політиком і дуже хочеться, щоб ви тут його захищали", – сказала Ліза, яку щільно обступили журналісти.

Представники ЗМІ хотіли більше дізнатися, як Саакашвілі перетнув спочатку кордон України, а потім Грузії. Однак дівчина не стала відповідати на це питання і швидко пішла.

Реклама

Очікування

Вранці, 5 жовтня Ліза Ясько помітили в приймальному відділенні СІЗО, де утримується Саакашвілі. Вона хотіла передати передачу другу, проте невідомо, чи прийняли її грузинські тюремники.

Реклама

Що відомо про затримання