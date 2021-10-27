Или смерть, или свобода – Саакашвили написал письмо с ультиматумом

Голодающий в грузинской тюрьме бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу. Он написал новое письмо с ультиматумом, которое озвучил адвокат политика Ника Гварамия.
Об этом сообщает Грузия Online.
"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение. В любом случае, я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму", — отмечается в письме Саакашвили.
Гварамия утверждает, что Саакашвили ослаб, "он с трудом просыпается по утрам, у него слабость в конечностях, суставах, проблемы с передвижением".
"Саакашвили дважды требовалась реанимация, и мы несколько раз говорили, что опасна каждая минута. Бывают пики, провалы, внезапно ему становится хуже. Тем не менее, могу прямо вам сказать, что политзаключенный Михаил Саакашвили не умрет", – заявил адвокат.
Далее по теме
Кроме того, по словам Гварамия, Саакашвили призвал всех прийти на избирательные участки и поприветствовал кандидатов в мэры.
"Ему это очень нравится, и он счастлив, что политические партии, которые были для него неприемлемы в прошлом, смогли консолидироваться. Он благодарен за это", — сказал защитник политика.
Что известно о задержании
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.