Чи смерть, чи свобода – Саакашвілі написав листа з ультиматумом

Колишній президент Грузії, який голодує у грузинській в'язниці, голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі відмовляється від переведення до тюремної лікарні. Він написав новий лист із ультиматумом, який озвучив адвокат політика Ніка Гварамія.
Про це повідомляє Грузія Online.
"Яким би не був стан мого здоров'я, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданській в'язниці і волію залишатися там, де я зараз, доки цю ситуацію не завершить або моя смерть, або моє звільнення. У будь-якому випадку, я відмовляюся від мого переведення до Глданської в'язниці", – зазначається у листі Саакашвілі.
Гварамія стверджує, що Саакашвілі ослаб, "він важко прокидається вранці, у нього слабкість у кінцівках, суглобах, проблеми з пересуванням".
"Саакашвілі двічі була потрібна реанімація, і ми декілька разів говорили, що небезпечна кожна хвилина. Бувають піки, провали, раптово йому стає гірше. Тим не менш, можу прямо вам сказати, що політв'язень Михайло Саакашвілі не помре", – заявив адвокат.
Далі по темі
Крім того, за словами Гварамія, Саакашвілі закликав усіх прийти на виборчі дільниці та привітав кандидатів у мери.
"Йому це дуже подобається і він щасливий, що політичні партії, які були для нього неприйнятні в минулому, змогли консолідуватися. Він вдячний за це", – сказав захисник політика.
Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.