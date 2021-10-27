Чи смерть, чи свобода – Саакашвілі написав листа з ультиматумом

За словами адвоката, Саакашвілі вже двічі була потрібна реанімація

Для Саакашвілі глданська лікарня страшніша за смерть. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент Грузії, який голодує у грузинській в'язниці, голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі відмовляється від переведення до тюремної лікарні. Він написав новий лист із ультиматумом, який озвучив адвокат політика Ніка Гварамія.

Про це повідомляє Грузія Online.

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"Яким би не був стан мого здоров'я, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданській в'язниці і волію залишатися там, де я зараз, доки цю ситуацію не завершить або моя смерть, або моє звільнення. У будь-якому випадку, я відмовляюся від мого переведення до Глданської в'язниці", – зазначається у листі Саакашвілі.



Гварамія стверджує, що Саакашвілі ослаб, "він важко прокидається вранці, у нього слабкість у кінцівках, суглобах, проблеми з пересуванням".



"Саакашвілі двічі була потрібна реанімація, і ми декілька разів говорили, що небезпечна кожна хвилина. Бувають піки, провали, раптово йому стає гірше. Тим не менш, можу прямо вам сказати, що політв'язень Михайло Саакашвілі не помре", – заявив адвокат.

Крім того, за словами Гварамія, Саакашвілі закликав усіх прийти на виборчі дільниці та привітав кандидатів у мери.



"Йому це дуже подобається і він щасливий, що політичні партії, які були для нього неприйнятні в минулому, змогли консолідуватися. Він вдячний за це", – сказав захисник політика.

Що відомо про затримання

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