Провалили работу и потеряли одного "слугу": чем занимались депутаты в Раде перед карантином на две недели

Депутаты открыли новый политический сезон и ушли на изоляцию

Верховная Рада начала работу седьмой сессии / Коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде прошло первое и единственное пленарное заседание на этой неделе. Из-за случаев массового заражения коронавирусомнардепы поменяли график и следующие две недели проведут на "удаленке". Как прошло заседание парламента перед карантином, читайте в материале "Сегодня".

Рада открыла новый сезон

1-го февраля Верховная Рада Украины открыла седьмую сессию IX-го созыва. Заседание начали без фальстарта — в отличии от первого пленарного дня после каникул прогулов было не так много. На торжественном собрании под куполом зарегистрировались 269 народных избранника.

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Также в сессионном зале присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководители центральных органов исполнительной и судебной власти, главы дипломатических представительств иностранных государств.

Всех их в начале заседания поприветствовал глава парламента Руслан Стефанчук. После он объявил открытие сессии и уже по традиции Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Г. Веревки исполнил гимн Украины.

Примечательно, что и сам спикер, и его заместители в президии находились в медицинских масках. Также о средствах индивидуальной защиты не забыли и большинство депутатов.

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Говорит президент Украины

Первым взял слово глава государства Владимир Зеленский. Он обратился с несколькими важными месседжами. В первую очередь, гарант Конституции призвал всех к объединению:

"Это единство – всех, всегда и во всем. Прежде всего – в восприятии нашего настоящего, а главное – нашего будущего. Будущего нашего государства, будущего наших поколений", – сказал президент.

Кроме того, подчеркнул, что единство Украины позволило разблокировать "нормандский формат" и теперь наши дипломаты работают над тем, чтобы согласовать дату очередной встречи членов "Нормандской четверки".

Президент выступил с обращением на открытии седьмой сессии парламента / Фото: пресс-служба ОПУ

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Также Зеленский поблагодарил депутатов за поддержку программы "Є-підтримка", проинформировал об укреплении гривны на 30 копеек и заверил, что в стране достаточно запасов газа и угля. Не забыл упомянуть о важной международной инициативе:

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей", — заявил Зеленский.

Одним росчерком пера

Также Владимир Александрович в присутствии народных депутатов и приглашенных гостей подписал новый указ о ВСУ. Пообещал, что ежемесячный доход военных будет составлять минимум три "минималки", офицеры смогут двигаться по карьерной лестнице благодаря специальной системе, появится 20 дополнительных бригад ВСУ и на протяжении следующих лет численность Вооруженных сил Украины увеличится на 100 тысяч лиц.

Владимир Зеленский подписал указ о Вооруженных силах Украины / Фото: пресс-служба ОПУ

Зал принял такое решение аплодисментами, но вскоре некоторые парламентарии выразили недовольство. На странице в Facebookнардеп фракции "Голос" Сергей Рахманин высказал сомнения по поводу реализации президентской инициативы:

"Государство сейчас не способно полноценно удерживать даже существующую армию, не способно укомплектовать даже имеющиеся бригады. Не способна (без помощи извне) финансировать текущие потребности в вооружении более чем на 20%", — написал политик.

Раскритиковала главу государства в Сети и нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Должна констатировать, в условиях пикирующего рейтинга, господин Зеленский занимается популизмом, шарахается в крайности и паникует: еще вчера он и Ко ставили на военный учет всех женщин — сегодня уже отменяют призыв, правда, не прям сегодня, а послезавтра, аккурат к мечтательному второму сроку", — заключила Геращенко.

Спасибо, большое спасибо

После президента выступил спикер Руслан Стефанчук, который присоединился к тезису об объединении.

Затем трибуну накрыло десятками флагов иностранных государств. Представители разных фракций развернули национальные знамена Великобритании, Канады, Швеции, Польши, Турции и стран Балтии. Таким образом депутаты хотели продемонстрировать благодарность за поддержку в противостоянии с агрессором со стороны партнеров. Для пущей убедительности обратились на английском языке. Но эмоциональный спич перебил Стефанчук, мол, давайте говорить на украинском, а они уже как-то переведут.

Акция благодарности в парламенте / Фото: Телеграм Ирины Геращенко

#121Crimean_Prisoners

Одной акцией не обошлось. Представители "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Голоса" надели тематические футболки с напечатанными на спинах фамилиями узников Кремля, которых незаконно удерживают в тюрьмах РФ, на территории аннексированного Крыма и временного оккупированного Донбасса.

Политики напоминают миру об украинских политзаключенных / Фото: Телеграм Ирины Геращенко

Минус один "слуга"

На первом заседании нового сезона стало известно о выходе из состава монобольшинстванародного депутата Олега Воронько. Ранее он присоединился к МФО "Разумная политика".

Напомним, Воронько уже не первый, кто по своей воле покидает лавы "слуг народа". В конце ноября от зеленого значка отказался Роман Соха.

Теперь в президентской фракции останется 241 нардеп, но это никак не грозит монокоалиции.

Нардеп Воронько больше не входит в состав "Слуги народа" / Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Хотели поработать — провалили повестку

На дебютном голосовании седьмой сессии депутатов подстерегало фиаско. В постановлении про повестку сессии нашли несколько ошибок. Попытка утвердить план работы хотя бы на день тоже увенчалась крахом: всего 204 голоса из 226 необходимых.

Попробовали пойти по другому пути и включить в список вопросов для обсуждения увеличение расходов на оборону, создание условий для развития малого бизнеса и законопроект о банковской деятельности. Но не тут-то было. Голоса никак не хотели набираться.

В итоге, парламентарии попробовали во второй раз проголосовать за повестку и остались вовсе без графика сессии.

Депутаты дважды провалили голосование за повестку седьмой сессии / Скриншот телеканал "Рада"

Науке дорогу, ратификации — стоп

Единственное, что удалось нардепам — подержать инициативы, касающиеся создания нескольких ТСК и поддержки проектов законов в сфере науки и техники.

Закончили день не на позитивной ноте. Вновь не хватило голосов за выход Украины из протокола СНГ о совместных антитеррористических мероприятиях. Хотя парламент был близко — собрали 223 "за" при минимальных 226.

Депутаты закрыли заседание и ушли на двухнедельный карантин / Фото: пресс-служба ОПУ

Вновь под куполом Верховной Рады депутаты увидятся уже 15-го февраля. Эти дни они проведут, работая в комитетах и на округах.