Верховную Раду закрыли на карантин: заседаний не будет

Депутаты не будут собираться на пленарные заседания

Верховная Рада из-за вспышки коронавируса приняла решение перенести пленарные заседания на середину февраля.

Такое решение на заседании парламента 27 января поддержали 233 народных депутата.

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Планируется, что в понедельник, 31 января, состоится заседание согласительного совета, а 1 февраля откроется очередная сессия и пройдет пленарное заседание.

Однако 2-4 февраля депутаты продолжат работу в комитетах, фракциях и группах. 7-11 февраля работа Верховной Рады продлится в таком же режиме.

14 февраля депутаты проведут согласительный совет, а на 15-18 февраля намечены пленарные заседания.

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Народных депутатов косит коронавирус

В парламентской фракции "Слуга народа" коронавирусом заболели десятки депутатов.

"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" COVID-19 обнаружен еще у 6 народных депутатов. В итоге по состоянию на данный момент болеют 23 депутата", – сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

По ее словам, это самый высокий показатель заболевания во фракции за весь период пандемии.

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Многие политики болеют повторно

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в декабре переболел коронавирусом. По его словам, болезнь была тяжелая, у него было воспаление легких, полторы недели он был на кислородном аппарате, не мог без кислорода.

Мэр Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом уже второй раз. Он самоизолировался и стал лечиться дома.

Кроме того, повторно заразился коронавирусом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Все были привиты от коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 26 января было зафиксировано 32 393 новых случая COVID-19. В частности, заболели 4847 детей и 797 медработников.

За этот же период выздоровели от коронавируса 5237 человек, госпитализированы 3016 человек, летальных случаев – 154.