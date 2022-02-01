Новые зарплаты и дополнительные бригады: Зеленский подписал новый указ об ВСУ

Владимир Зеленский рассказал, что изменится для военных

Владимир Зеленский рассказал о нововведениях для военных / Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде рассказал о своем новом указе по Вооруженным силам Украины.

"Мы должны защитить тех, кто защищает нас. Именно поэтому был разработан указ президента Украины об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы", — сказал он.

Реклама

По словам президента, этим указом предусматривается:

увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат;

переход Украины к началам профессиональной армии;

увеличение срока действия контрактов;

разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей;

система карьерного роста офицеров;

увеличение на протяжении тех следующих лет численности Вооруженных сил Украины на 100тысяч лиц профессиональной армии;

создание дополнительных 20 бригад ВСУ.

"Этот указ — это старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ — не потому, что скоро война, а для того, чтобы скоро и далее был мир в Украине. Этот указ я с радостью в вашем присутствии подписываю", — объявил Зеленский.

Президент подписал указ на трибуне Верховной Рады и показал его всем присутствующим.