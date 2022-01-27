Такого не было за весь карантин: нардепов повально косит COVID-19

Во фракции "Слуга народа" коронавирусом болеют 23 народных депутата. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук.
По ее словам, это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии
"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" Covid-19 обнаружен еще у 6 народных депутатов. В итоге по состоянию на данный момент болеет 23 депутата", – написала она.
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Накануне Палийчук заявила, что Верховная Рада может уйти на карантин из-за массового заболевания коронавирусом среди депутатов.
Нардеп Ярослав Железняк предположил, что парламент может уйти на карантин до середины февраля.
В данный момент во фракции "Слуга народа" уже проводят консультации по поводу изменений в календаре проведения пленарных заседаний. Решение о том, как дальше будет работать парламент, должно быть принято сегодня.
Политики болеют повторно
- Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в декабре переболел коронавирусом. По его словам, болезнь была тяжелая, у него было воспаление легких, полторы недели он был на кислородном аппарате, не мог без кислорода.
- Мэр Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом уже второй раз. Он самоизолировался и стал лечиться дома.
- Кроме того, повторно заразился коронавирусом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Все нардепы были привиты от коронавируса.
Ситуация с карантином в Украине
С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. В ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка. По состоянию на 27 января в Украине за сутки выявили более 32 тысяч новых больных COVID-19. В красной зоне карантина остаются два региона.