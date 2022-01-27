Такого не було за весь карантин: нардепів повально косить COVID-19

Рада може піти на карантин до середини лютого, рішення ухвалюватиметься сьогодні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У фракції "Слуга народу" на коронавірус хворіють 23 народні депутати. Про це в Telegram повідомила прессекретар СН Юлія Палійчук.

За її словами, це найвищий показник у фракції за весь період пандемії.

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"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга народу" Covid-19 виявлено ще у 6 народних депутатів. У результаті станом на цей час хворіють 23 депутати", – написала вона.

Напередодні Палійчук заявила, що Верховна Рада може піти на карантин через масове захворювання на коронавірус серед депутатів.

Нардеп Ярослав Желєзняк припустив, що парламент може піти на карантин до середини лютого.

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Наразі у фракції "Слуга народу" вже проводять консультації щодо змін у календарі проведення пленарних засідань. Рішення про те, як далі працюватиме парламент, має бути ухвалено сьогодні.

Політики хворіють повторно

Усі нардепи були щеплені від коронавірусу.

Ситуація з карантином в Україні

З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж у шість разів. У найближчі два тижні в країні буде пікове навантаження. Станом на 27 січня в Україні за добу виявили понад 32 тисячі нових хворих на COVID-19. У червоній зоні карантину залишаються два регіони.