2:0 – Стефанчук знову підхопив COVID-19

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вдруге захворів на коронавірус. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці .
Що відомо
" Новий рік почався з нових клопотів — коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура. Вкотре закликаю всіх: не забувайте про маски, дезінфекцію рук і дистанцію. І звісно — вакцинація! Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Вакцина означає, що хвороба буде протікати легше, без ускладнень. На це і сподіваюсь. Адже Святвечір та Різдво ніхто не відміняв", – написав Руслан Стефанчук.
Також політик попросив усіх, із ким контактував останнім часом, пройти тест.
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Перший раз
Нагадаємо, Руслан Олексійович уже один раз перехворів на коронавірус. У листопаді 2020 року він повідомив про захворювання.
"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня, ні рукавички, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", – написав тоді Стефанчук.
Ситуація з COVID-19
- 6 січня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я схвалило запровадження в Україні бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей старше 18 років.
- 5 січня в Києві було виявлено 1173 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Знову почали активно обговорювати можливість переходу столиці до червоної зони карантину.
- За добу 5 січня в Україні зафіксували 6632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 240, медпрацівників – 182.