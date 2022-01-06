2:0 – Стефанчук знову підхопив COVID-19

Цього разу спікер Верховної Ради сподівається на легкий перебіг хвороби

Спікер парламенту знову закликав усіх вакцинуватися / Колаж "Сьогодні"

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вдруге захворів на коронавірус. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці .

Що відомо

" Новий рік почався з нових клопотів — коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура. Вкотре закликаю всіх: не забувайте про маски, дезінфекцію рук і дистанцію. І звісно — вакцинація! Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Вакцина означає, що хвороба буде протікати легше, без ускладнень. На це і сподіваюсь. Адже Святвечір та Різдво ніхто не відміняв", – написав Руслан Стефанчук.

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Також політик попросив усіх, із ким контактував останнім часом, пройти тест.

Перший раз

Нагадаємо, Руслан Олексійович уже один раз перехворів на коронавірус. У листопаді 2020 року він повідомив про захворювання.

"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня, ні рукавички, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", – написав тоді Стефанчук.

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