2:0 – Стефанчук опять подхватил COVID-19

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во второй раз заболел коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Что известно
"Новый год начался с новых хлопот – коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери поднялась температура. Еще раз призываю всех: не забывайте о масках, дезинфекции рук и дистанции. И, конечно, — вакцинация! Бесспорно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что заболевание будет протекать легче, без осложнений. На это и надеюсь. Ведь Сочельник и Рождество никто не отменял", – написал Руслан Стефанчук.
Также политик попросил всех, с кем контактировал в последнее время, пройти тест.
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Первый раз
Напомним, Руслан Алексеевич уже один раз переболел коронавирусом. В ноябре 2020 года он сообщил о заболевании.
"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя", – написал тогда Стефанчук.
Ситуация с COVID-19
- 6 января стало известно, что Министерство здравоохранения одобрило введение в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех людей старше 18 лет.
- 5 января в Киеве было выявлено 1173 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Опять начали активно обсуждать возможность перехода столицы в красную зону карантина.
- За сутки 5 января в Украине зафиксировали 6632 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 240, медработников – 182.