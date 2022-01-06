2:0 – Стефанчук опять подхватил COVID-19

На этот раз спикер Верховной Рады надеется на легкое протекание болезни

Спикер парламента опять призвал всех вакцинироваться / Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во второй раз заболел коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Что известно

"Новый год начался с новых хлопот – коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери поднялась температура. Еще раз призываю всех: не забывайте о масках, дезинфекции рук и дистанции. И, конечно, — вакцинация! Бесспорно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что заболевание будет протекать легче, без осложнений. На это и надеюсь. Ведь Сочельник и Рождество никто не отменял", – написал Руслан Стефанчук.

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Также политик попросил всех, с кем контактировал в последнее время, пройти тест.

Первый раз

Напомним, Руслан Алексеевич уже один раз переболел коронавирусом. В ноябре 2020 года он сообщил о заболевании.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя", – написал тогда Стефанчук.

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