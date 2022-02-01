Нормандский формат разблокирован! Зеленский заявил о следующем шаге в переговорах о Донбассе

Впервые с 2019 года согласовано совместное итоговое заявление

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В Украине активно работают над тем, чтобы в ближайшие дни согласовать следующую встречу советников в нормандском формате в Берлине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Верховной Раде, которое транслирует телеканал "Украина 24".

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"Единство разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу и дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года стороны согласовали совместное итоговое заявление. Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать следующую встречу советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность о встрече лидеров Нормандской четверки", – сказал он.

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