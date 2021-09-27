"Нормандская четверка" может встретиться до отставки Ангелы Меркель – Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что готовится новая встреча в "Нормандском формате"

Андрей Ермак рассказал, что готовится встреча в "Нормандском формате" / Коллаж "Сегодня"

Украина ведет работу над тем, чтобы встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась еще при действующем канцлере Германии Ангеле Меркель – как одном из двух оставшихся у власти свидетелей заключения Минских соглашений. Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV.

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"Продолжаются консультации в "Нормандском формате", они постоянно проходят как в виде видеоконференций, так и в реальных встречах между различными сторонами. Но мы знаем, что происходят и между немцами и россиянами, между французами и россиянами. Мы работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. И мы считаем, что было бы очень справедливо. Потому что она действительно очень много для этого сделала. И на сегодняшний день мы имеем двух свидетелей, которые присутствовали при подписании Минских договоренностей. Поэтому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются", – отметил Андрей Ермак.

Позиция России

Далее глава Офиса Президента Украины рассказал, что соответствующие предложения передаются и в Кремль, но там их не слышат.

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"Это важно, чтобы переговоры состоялись. Но официальных лиц России постоянно не устраивает повестка дня. Но, если есть желание прекратить войну, надо садиться и разговаривать", – сказал Ермак

Нормандской формат