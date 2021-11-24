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Шольц станет новым канцлером Германии – чего ждать Украине

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 ноября, 18:18
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"Светофорная" коалиция раскрыла свои позиции по отношению к Украине и России
Новая коалиция требует прекратить войну, но не может не сотрудничать с Россией / Коллаж "Сегодня"
Новая коалиция требует прекратить войну, но не может не сотрудничать с Россией / Коллаж "Сегодня"

Официально объявлено, что новым канцлером Германии станет председатель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Его официальное вступление в должность состоится между 6 и 8 декабря. Однако уже известна позиция относительно сотрудничества с Россией и войны на Донбассе.

Договорились

"Первый светофор (в Германии – Авт.) был установлен в Берлине в 1924 году на Потсдамской площади. "Может ли это работать?" – скептически спрашивали люди. Сегодня светофор незаменим, когда дело доходит до четкого регулирования, обеспечения правильной ориентации и обеспечения того, чтобы все двигались вперед безопасно и плавно. Моя цель как канцлера – чтобы этот альянс светофоров сыграл столь же новаторскую роль для Германии", – так прокомментировал Шольц создание новой коалиции на пресс-конференции в Берлине, сообщает агентство Reuters.

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В сформированную правящую коалицию кроме Социал-демократической партии Германии (партийный цвет красный) вошли либеральная Свободная демократическая партия (партийный цвет желтый) и "Зеленые". Предполагается, что лидер свободных демократов Кристиан Линднер возглавит министерство финансов, а председатель "Зеленых" Анналена Бербок станет министром иностранных дел. Министерство юстиции возглавит член СДП Марко Бушманн.

Лозунг новой коалиции — "Рискнуть ради прогресса" (Mehr Fortschritte wagen).

Украина

Известно, что во время предвыборных дебатов 40-летняя Анналена Бербок призывала остановить строительство российского газопровода "Северный поток – 2". В вопросах внешней политики она выступает за усиление единой европейской линии.

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24 ноября немецкое издание Spiegel опубликовало текст коалиционного соглашения немецких партий, где сказано, что Германия продолжит сотрудничество с Россией в энергетических вопросах и решении глобальных проблем. В то же время "светофор" призвал власти России прекратить ограничения гражданских и демократических свобод в стране.

От Кремля новая коалиция также потребовала прекратить войну на Донбассе. "Мы требуем немедленно положить конец попыткам дестабилизации Украины, насилию на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения минских соглашений. Мы за разрешение замороженных конфликтов в регионе", — говорится в соглашении.

Выборы в Германии

  • Напомним, выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в немецком парламенте может быть создана благоприятная для Украины коалиция.
  • После выборов в Германии обязательства Ангелы Меркель перед Москвой обнуляются для нового канцлера. Интересы Украины для Берлина будут на третьем месте. Такое мнение высказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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