Отрыв вырос: новый лидер оставил "слуг" позади – рейтинг партий

Стало известно, кого поддерживают украинцы

В Украине обновился рейтинг партий. Фото: коллаж "Сегодня"

Если бы выборы в Украине проходили в ближайшее время, в Верховную Раду могли бы пройти шесть политических партий. Президентская партия оказалась на втором месте.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января.

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В случае проведения выборов рейтинг партий выглядел бы так:

"Европейская солидарность" – 25,2 % (среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором);

"Слуга народа" – 18,4%;

"Батькивщина" – 12,6%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9,0%;

"Разумная политика" – 8,7%;

"Наши" – 5,3%;

"Сила и честь" – 4,8% (формально преодолевает проходной барьер в 5%, если учитывать статистическую погрешность);

"Украинская стратегия Гройсмана" — 3,2% (формально преодолевает проходной барьер в 5%, если учитывать статистическую погрешность).

Отметим, по сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо вырос рейтинг "Европейской солидарности" (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных).

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Как проводили опрос?

Социологическое исследование проводилось методом САТІ (телефонный опрос).

Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Ранее мы сообщали, что украинцы назвали лучшего премьер-министра Украины.

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