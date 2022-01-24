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Поддержка Порошенко растет, а Зеленского – падает: новый президентский рейтинг

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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24 января, 13:25
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Социологи обнародовали результаты нового опроса
Владимир Зеленский (слева) и Петр Порошенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский (слева) и Петр Порошенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Если бы выборы президента Украины проходили в середине января 2022 года, то в первом туре больше всего набрал бы действующий глава государства Владимир Зеленский 23,5% – среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. На втором месте лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 20,9 %.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Дальше в президентском рейтинге политики расположились таким образом:

  • Юлия Тимошенко – 11,8%;
  • Игорь Смешко – 9,6%;
  • Юрий Бойко – 9,3%;
  • Евгений Мураев – 6,8%;
  • Дмитрий Разумков – 5,0%;
  • Владимир Гройсман – 4,3%;
  • Олег Ляшко – 3,4%;
  • Виктор Медведчук – 2,6%;
  • Олег Тягнибок – 1,1 %.

По сравнению с декабрем 2021 среди респондентов, определившихся с выбором, поддержка Порошенко выросла с 16,7% до 20,9%. А поддержка Зеленского упала с 26,2% до 23,5%.

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Как проводили опрос?

  • Опрос проводился в течение 19-20 января 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).
  • Опрошены 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
  • В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
  • Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Ранее мы сообщали, что у Ляшко есть шанс попасть в Раду – новый рейтинг партий.

Также напомним, украинцы назвали лучшего премьер-министра Украины.

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Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
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1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
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