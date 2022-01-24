Поддержка Порошенко растет, а Зеленского – падает: новый президентский рейтинг

Социологи обнародовали результаты нового опроса

Владимир Зеленский (слева) и Петр Порошенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Если бы выборы президента Украины проходили в середине января 2022 года, то в первом туре больше всего набрал бы действующий глава государства Владимир Зеленский 23,5% – среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. На втором месте лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 20,9 %.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Дальше в президентском рейтинге политики расположились таким образом:

Юлия Тимошенко – 11,8%;

Игорь Смешко – 9,6%;

Юрий Бойко – 9,3%;

Евгений Мураев – 6,8%;

Дмитрий Разумков – 5,0%;

Владимир Гройсман – 4,3%;

Олег Ляшко – 3,4%;

Виктор Медведчук – 2,6%;

Олег Тягнибок – 1,1 %.

По сравнению с декабрем 2021 среди респондентов, определившихся с выбором, поддержка Порошенко выросла с 16,7% до 20,9%. А поддержка Зеленского упала с 26,2% до 23,5%.

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Как проводили опрос?

Опрос проводился в течение 19-20 января 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Опрошены 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Ранее мы сообщали, что у Ляшко есть шанс попасть в Раду – новый рейтинг партий.

Также напомним, украинцы назвали лучшего премьер-министра Украины.