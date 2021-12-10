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У Ляшко есть шанс попасть в Раду – новый рейтинг партий

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
10 декабря, 17:04
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Поддержка "Радикальной партии" несколько возросла
Социологи опубликовали новый рейтинг партий. Фото: коллаж "Сегодня"
Социологи опубликовали новый рейтинг партий. Фото: коллаж "Сегодня"

Первое и второе места в рейтинге партий делят "Слуга народа" и "Европейская солидарность", а ОПЗЖ попала в тройку. Так, в случае, если бы выборы в Украине проходили в середине декабря 2021 года, в Верховную Раду могли бы пройти восемь политических партий.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

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В случае проведения выборов рейтинг партий выглядел бы так:

  • "Слуга народа" – 18% ;
  • "Европейская солидарность" – 13,7%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%;
  • "Батькивщина" – 11,4%;
  • Партия Разумкова "Разумная политика" – 7,5%;
  • Партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,2%;
  • "Сила и честь" бывшего главы СБУ Игоря Смешко – 6%;
  • Партия Мураева "Наши" – 5,2%.

На грани преодоления проходного барьера находится партия "УДАР Виталия Кличко" с 4,2% и "Радикальная партия Олега Ляшко" с 4%, он еще не набрал необходимого количества процентов, но уже близок к проходному барьеру.

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На графике опроса также видно, что с ноября рейтинг "слуг" немного усилился, у "ЕС", наоборот, ослаб. Поддержка "Батькивщины", Разумкова и Гройсмана несколько возросла. У ОПЗЖ рейтинг почти не изменился.

Как проводили опрос?

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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Ранее мы сообщали, что две трети украинцев негативно оценивают деолиграхизацию.

Также напомним, украинцы назвали лучшего премьер-министра Украины.

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Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
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17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
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