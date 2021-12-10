У Ляшко есть шанс попасть в Раду – новый рейтинг партий

Поддержка "Радикальной партии" несколько возросла

Социологи опубликовали новый рейтинг партий. Фото: коллаж "Сегодня"

Первое и второе места в рейтинге партий делят "Слуга народа" и "Европейская солидарность", а ОПЗЖ попала в тройку. Так, в случае, если бы выборы в Украине проходили в середине декабря 2021 года, в Верховную Раду могли бы пройти восемь политических партий.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

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В случае проведения выборов рейтинг партий выглядел бы так:

"Слуга народа" – 18% ;

"Европейская солидарность" – 13,7%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%;

"Батькивщина" – 11,4%;

Партия Разумкова "Разумная политика" – 7,5%;

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,2%;

"Сила и честь" бывшего главы СБУ Игоря Смешко – 6%;

Партия Мураева "Наши" – 5,2%.

На грани преодоления проходного барьера находится партия "УДАР Виталия Кличко" с 4,2% и "Радикальная партия Олега Ляшко" с 4%, он еще не набрал необходимого количества процентов, но уже близок к проходному барьеру.

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На графике опроса также видно, что с ноября рейтинг "слуг" немного усилился, у "ЕС", наоборот, ослаб. Поддержка "Батькивщины", Разумкова и Гройсмана несколько возросла. У ОПЗЖ рейтинг почти не изменился.

Как проводили опрос?

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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