Підтримка Порошенка зростає, а Зеленського падає: новий президентський рейтинг

Соціологи оприлюднили результати нового опитування

Володимир Зеленський (ліворуч) та Петро Порошенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Якби вибори президента України проходили в середині січня 2022 року, то у першому турі найбільше набрав би чинний очільник держави Володимир Зеленський 23,5% – серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором. На другому місці лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко – 20,9%.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

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Далі у президентському рейтингу політики розташувалися таким чином:

Юлія Тимошенко – 11,8%;

Ігор Смєшко – 9,6%;

Юрій Бойко – 9,3%;

Євген Мураєв – 6,8%;

Дмитро Разумков – 5,0%;

Володимир Гройсман – 4,3%;

Олег Ляшко – 3,4%;

Віктор Медведчук – 2,6%;

Олег Тягнибок – 1,1%.

Порівняно з груднем 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, підтримка Порошенка зросла з 16,7% до 20,9%. А підтримка Зеленського впала із 26,2% до 23,5%.

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Як проводили опитування?

Опитування проводилося протягом 19-20 січня 2022 методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Опитано 1205 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років та старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилося лише на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

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