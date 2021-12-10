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Ляшко має шанс потрапити до Ради – новий рейтинг партій

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
10 грудня, 17:04
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Підтримка "Радикальної партії" дещо зросла
Соціологи опублікували новий рейтинг партії. Фото: колаж "Сьогодні"
Соціологи опублікували новий рейтинг партії. Фото: колаж "Сьогодні"

Перше та друге місця у рейтингу партій ділять "Слуга народу" та "Європейська солідарність", а ОПЗЖ потрапила до трійки. Так, у разі, якби вибори в Україні проходили у середині грудня 2021 року, до Верховної Ради могли б пройти вісім політичних партій.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг"

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У разі проведення виборів рейтинг партій виглядав би так:

  • "Слуга народу" – 18%;
  • "Європейська солідарність" – 13,7%;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%;
  • "Батьківщина" – 11,4%;
  • Партія Разумкова "Розумна політика" – 7,5%;
  • Партія "Українська стратегія Гройсмана" – 6,2%;
  • "Сила та честь" колишнього голови СБУ Ігоря Смєшка – 6%;
  • Партія Мураєва "Наші" – 5,2%.

На межі подолання прохідного бар'єру знаходиться партія "УДАР Віталія Кличка" з 4,2% та "Радикальна партія Олега Ляшка" з 4%, він ще не набрав необхідної кількості відсотків, але вже близький до прохідного бар'єру.

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На графіку опитування також видно, що з листопада рейтинг "слуг" трохи посилився, "ЄС", навпаки, ослаб. Підтримка "Батьківщини", Разумкова та Гройсмана дещо зросла. У ОПЗЖ рейтинг майже не змінився.

Як проводили опитування?

Опитування проведено соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: трохи більше 2,0%.

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Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
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Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
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