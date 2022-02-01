Все должны объединиться! Зеленский выступил с важным призывом

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к единению в стране.
Об этом он заявил в своем выступлении в Верховной Раде, которое транслирует телеканал "Украина 24".
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к единению в стране.
Об этом он заявил в своем выступлении в Верховной Раде, которое транслирует телеканал "Украина 24".
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Новость дополняется...
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