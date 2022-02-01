Усі мають об'єднатися! Зеленський виступив з важливим закликом

Президент привітав з відкриттям 7-ї сесії Верховної Ради

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський закликав до єднання в країні.

Про це він заявив у своєму виступі у Верховній Раді, який транслює телеканал "Україна 24" .

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"Я дуже хочу, щоб у перший день другого місяця три гілки влади – і четверта влада, – включивши всі п'ять і – дуже важливе шосте – відчуттів, усвідомили слова про те, що ми часто чули, рідко досягали і чого дуже гостро потребуємо. Ця єдність – всіх, завжди і в усьому. Насамперед – у сприйнятті нашого сьогодення, а головне – нашого майбутнього. Майбутнього нашої держави, майбутнього наших поколінь", – сказав він.

За словами президента, українці мають бути єдиними:

"У боротьбі за життя і здоров'я, легший перебіг хвороби, менше госпіталізованих українців, менше померлих. Це результат єдності 15 млн громадян України, які отримали 2 щеплення (від коронавірусу – Ред.)".

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Павло Фролов зазначив, що на сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради розглянуть багато питань. Наприклад, затвердження плану роботи парламенту на нову сесію, зміни до постанови ВР про премії школярам-відмінникам, створення низки ТСК тощо.

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