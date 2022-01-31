Потрібні переговори, а не війська: Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися із президентом Володимиром Путіним. Про це заявив постпред України Сергій Кислиця на відкритому засіданні Ради безпеки ООН.
За його словами, конфлікт потрібно вирішувати на переговорах, а не стягуванням військ та залякуванням.
"Мій президент неодноразово зазначав, що готовий зустрітися з російським колегою. Якщо Росія має якісь питання до України, то краще сісти і поговорити, а не стягувати війська і залякувати Україну", — сказав Кислиця.
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Він зазначив, що Україна виступає за відкриті канали для діалогу з Росією. Постпред України додав, що Київ не планує військового наступу на Донбасі чи у Криму.
Розмови про зустріч Путіна та Зеленського
- У ході щорічного послання до Верховної Ради 1 грудня 2021 року Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів із російським лідером Володимиром Путіним і готовий обговорювати з ним закінчення війни.
- Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів на це, що прямі переговори щодо врегулювання війни на Донбасі з Володимиром Путіним не потрібні.
- На пресконференції за підсумками зустрічі у Брюсселі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський заявив, що хотів би використати ситуацію навколо "Північного потоку – 2", щоб зустрітися з Володимиром Путіним
- Також Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним і відповів на запитання, що прямо зараз думає про господаря Кремля.
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що у Росії готові обговорити із президентом України двосторонні відносини.
- Також прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключав зустрічі Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським у Пекіні під час Олімпіади.
- 31 січня речник президента України Сергій Никифоров зазначив, що Зеленський не має планів у найближчому майбутньому відвідати Китай, таким чином спростував можливість зустрічі.