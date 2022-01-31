Зустріч із Путіним у Пекіні: у Зеленського поставили крапку у питанні

Днями з'явилася інформація, що лідери України та Росії можуть зустрітися у Китаї

Володимир Зеленський (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський не планує візиту до столиці Китаю Пекіну на відкриття зимової Олімпіади.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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"Станом на сьогодні в календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі у Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом", – уточнив Никифоров.

Він додав, що контакти з лідерами Польщі, Великої Британії, Нідерландів та Туреччини потрібні для консолідації міжнародної підтримки навколо України.

"Водночас, ми вітаємо, що у Кремлі, нарешті, почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів і заговорили про можливість зустрічі президентів", – додав Никифоров.

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Що говорили у Кремлі?

29 січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не виключає зустрічі Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським у Пекіні під час Олімпіади. Повідомлялося, що український лідер також відвідає церемонію відкриття. Проте Никифоров не підтвердив.

Також раніше у Кремлі назвали ключову умову для зустрічі президентів у "нормандському форматі". За словами заступника голови адміністрації російського лідера Дмитра Козака, це станеться, якщо буде погоджений правовий статус Донбасу.

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