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Путін не зупиниться! Посол України у США розкрила небезпечний план Кремля

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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31 січня, 08:48
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Мета всього цивілізованого світу зараз – допомогти Україні, зазначила Маркарова
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Російська Федерація, якщо наважиться на вторгнення, не зупиниться лише в Україні. На її думку, президент Росії Володимир Путін хоче отримати не лише Україну.

Про це вона сказала в інтерв'ю СBC News.

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"Причина, через яку Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну чи тільки Україну. Причина, через яку він напав на нас, полягає в тому, що ми обрали демократію й у нас є євроатлантичні та європейські прагнення. Тому це атака на демократію, і я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо Україна зазнає нападу", – сказала посол.

Маркарова зазначила, що Україна не хоче бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії чи Російської Федерації.

"Ми хочемо бути суверенними, ми суверенні й ми боремося за свою незалежність. І якщо на Україну й надалі нападатиме Росія, то, звичайно, на Україні вони не зупиняться" , – сказала вона.

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Ось чому в інтересах Європи та всього демократичного світу стоїть мета допомогти Україні захистити себе, а також показати, що міжнародне верховенство права все ще працює, зазначила посол.

Загроза вторгнення РФ в Україну

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