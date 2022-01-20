Росія не зможе перемогти Україну – гучна заява Кулеби

Росія використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.
За його словами, Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів.
"Росія намагається нашкодити нам підступними методами, підриваючи нас зсередини, сіючи паніку, завдаючи шкоди нашій економіці. Ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням. Росіяни свідомо запускають усі ці сигнали, а в Україні люди, свідомо чи несвідомо, підхоплюють їх та дозволяють цим сигналам впливати на наші рішення та на наші емоції. Мета всієї цієї паніки – послабити нас зсередини", – наголосив Кулеба.
Також Кулеба звернувся до українців та закликав їх "не допомагати ворогові та не вірити в залякування".
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"Армія та дипломатія роблять все для захисту України", – наголосив міністр.
Крім того, глава МЗС зазначив, що з осені 2021 року Україна проводить спільні консультації з міжнародними партнерами для зниження напруги та зміцнення України.
"Росія почала залякування, це правда. Путін лякає Україну, Європу, Сполучені Штати та світ, але навіть він сам не знає, чи вживе тих дій, якими нас лякає. І давайте про це не забувати", – сказав він.
Загроза вторгнення зберігається
- 19 січня стало відомо, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі. У Держдепартаменті США помітили підозріле пересування російських військ. Посольство Росії у США відреагувало на заяви американської сторони. Там сказали, що не мають наміру ні на кого нападати.
- Крім того, CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.
- 17 січня стало відомо, що Росія перекидає зі Східного військового округу на свої західні кордони оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М".
- Наразі біля кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. Також була опублікована карта місць дислокації російських військ.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що якщо Росія зважиться на повномасштабний напад на Україну, це стане катастрофою для обох сторін. За його словами, багато російських солдатів повертатимуться додому в трунах, і це покажуть канали в Facebook, Instagram,Telegram.