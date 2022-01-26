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У Росії недостатньо сил для вторгнення: Кулеба про загрози та допомогу Заходу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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26 січня, 12:55
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Міністр закликав провести Раду глав МЗС Євросоюзу в Києві
Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Міністерства внутрішніх справ Дмитро Кулеба заявив, що агресивні дії Росії виходять далеко за межі України, тому стримувати Кремль ми маємо разом. За його словами, кожен партнер нашої держави може допомогти по-своєму.

Про це Кулеба сказав під час брифінгу.

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"Хтось готовий до скоординованого введення санкцій проти Росії, хтось посилює українське військо зброєю та військовим обладнанням, хтось зміцнює кібербезпеку, хтось допомагає нам зберігати спокій та стабільність фінансової та економічної системи. Ми вдячні за підтримку партнерів у цей час викликів, але вона буде марною, якщо ми, українці, не робитимемо те саме" , – сказав глава МЗС.

Цього тижня відбувається кілька важливих дипломатичних подій, які допомагають стримувати Росію від агресивних намірів. Одна з них – засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, що відбулося днями. Представники об'єднаної Європи закликали Росію до деескалації.

Глава МЗС звернувся до керівництва країн Європейського Союзу та високого представника ЄС Жозепа Борреля з пропозицією провести у Києві засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.

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Окрім іншого, Кулеба вважає, що кількість військових РФ, розміщених уздовж кордону України та на окупованих територіях, недостатня для повномасштабної війни, хоч їх і багато.

"Міністерство закордонних справ працює з партнерами над тим, щоб зробити ескалацію невигідною для Росії, зберегти мир і спокій у нашій державі. Я наголошую, ситуація сьогодні кардинально відрізняється від 2014 року, тоді ж був найнебезпечніший момент. Згадайте, Україна була ослаблена, а партнери надто нерішучі, але навіть тоді президенту Путіну не вдалося досягти стратегічних цілей – зруйнувати нашу державу, відібрати у нашого народу право визначати власне майбутнє", – сказав Кулеба.

Загроза вторгнення РФ в Україну

  • Поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
  • Крім того, він поставив ультиматум Кремлю. Кулеба наголосив, що Москва ніколи не мала правдоподібної причини для того, щоб стягувати понад сто тисяч військових до кордонів України і нагнітати військову риторику. Водночас, нагадує міністр, Україна не планувала і не планує жодної наступальної військової операції на Донбасі.
  • Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти щодо України. Причина в тому, що Москва не досягла своєї мети на переговорах із США та НАТО про нерозширення Альянсу.

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