Путин не остановится! Посол Украины в США раскрыла опасный план Кремля

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Российская Федерация, если решится на вторжение, не остановится только на Украине. По ее мнению, президент России Владимир Путин хочет заполучить не только Украину.
Об этом она сказала в интервью СBC News.
"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина, по которой он напал на нас, заключается в том, что мы выбрали демократию и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Так что это атака на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвергнется нападению", – сказала посол.
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Маркарова отметила, что Украина не хочет быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации.
"Мы хотим быть суверенными, мы суверенные и мы боремся за свою независимость. И если на Украину и дальше будет нападать Россия, то конечно на Украине они не остановятся", – сказала она.
Вот почему в интересах Европы и всего демократического мира стоит цель помочь Украине защитить себя, а также показать, что международное верховенство права все еще работает, отметила посол.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Кроме того, генерал ВСУ Сергей Кривонос успокоил украинцев. По его словам, блицкриг у Путина не получится. Он заявил, что не стоит рассматривать вопросы агрессии России, учитывая только количественный состав ее армии.
- А глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у России недостаточно сил для вторжения.