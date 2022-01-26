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У России недостаточно сил для вторжения: Кулеба об угрозах и помощи Запада

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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26 января, 12:55
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Также министр призвал провести Совет глав МИД Евросоюза в Киеве
Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Министерства внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что агрессивные действия России выходят далеко за пределы Украины, поэтому сдерживать Кремль мы должны все вместе. По его словам, каждый партнер нашего государства может помочь по-своему.

Об этом Кулеба сказал во время брифинга.

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"Кто-то готов к скоординированному введению санкций против России, кто-то усиливает украинское войско оружием и военным оборудованием, кто-то укрепляет кибербезопасность, кто-то помогает нам сохранять спокойствие и стабильность финансовой и экономической системы. Мы благодарны за поддержку партнеров в это время вызовов, но она будет бесполезной, если мы украинцы не будем делать то же самое", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, на этой неделе проходит несколько важных дипломатических событий, которые помогают сдерживать Россию от агрессивных намерений. Одно из них – заседание Совета министров иностранных дел Европейского союза, состоявшееся на днях. Они призывали Россию к деэскалации.

Кроме того, глава МИД обратился к странам Европейского Союза и Высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю с предложением провести в Киеве заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза.

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Также министр считает, что количество военных РФ, размещенных вдоль границы Украины и на оккупированных территориях, недостаточно для полномасштабной войны, хоть число и велико.

"Министерство иностранных дел работает с партнерами над тем, чтобы сделать эскалацию невыгодной для России, сохранить мир и покой в ​​нашем государстве. Я подчеркиваю, ситуация сегодня кардинально отличается с 2014 года, тогда же был самый опасный момент. Вспомните, Украина была ослаблена, а партнеры слишком нерешительны, но даже тогда президенту Путину не удалось достичь стратегических целей – разрушить наше государство, отобрать у нашего народа право определять собственное будущее", – сказал Кулеба.

Угроза вторжения РФ в Украину

  • Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
  • Кроме того, он поставил ультиматум Кремлю. Кулеба подчеркнул, что у Москвы никогда не было правдоподобной причины для того, чтобы стягивать более ста тысяч военных к границам Украины и нагнетать военную риторику. В то же время, напоминает министр, Украина не планировала и не планирует ни одну наступательную военную операцию на Донбассе.
  • Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине. Причина в том, что Москва не добилась своей цели на переговорах с США и НАТО относительно нерасширения Альянса.

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