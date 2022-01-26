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Бліцкриг у Путіна не вийде: генерал Кривонос заспокоїв українців

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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26 січня, 15:53
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Генерал зазначив, що Україна має протиповітряну оборону.
Сергій Кривонос заявив, що не треба розглядати питання агресії Росії лише за кількісним складом її армії.
Сергій Кривонос заявив, що не треба розглядати питання агресії Росії лише за кількісним складом її армії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Про питання безпеки у Верховній Раді повідомляють ті люди, які безпосередньо цим не займалися.

Про це заявив в ефірі програми "ХАРД із Влащенком" на телеканалі Україна 24 генерал ЗСУ Сергій Кривонос, прокоментувавши слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що українська розвідка зараз має точну інформацію про те, що відбувається на кордоні з Росією.

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"Можливо, Давид непогано себе показав у 2014-2015 рр., будучи волонтером та допомагаючи нашим ЗСУ, але у розвідці розбирається не більше, ніж я в іспанському балеті. Я слухаю професіоналів, а не політичних лідерів, які безпосередньо не мають до цього жодного відношення", – сказав він.

Сучасна війна та Югославія

За словами генерала, не варто розглядати питання агресії Росії, враховуючи лише кількісний склад її армії.

"Сучасна війна часто проводиться, враховуючи не спроможність людей за кількістю, а збройних сил у оснащеності сучасними засобами розвідки та засобів високоточної поразки", – розповів він.

Генерал ЗСУ Сергій Кривонос, фото – president.gov.ua

При цьому він провів паралель із конфліктом у Югославії:

"Війна велася без порушення наземного кордону, але було досягнуто політичної мети, яка ставилася НАТО і змусила керівництво Югославії до капітуляції та підписання певних угод. Росіяни таким чином можуть використати свій досить потужний потенціал".

"Україна має війська"

Також генерал зазначив, що Україна має протиповітряну оборону та війська:

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"І засоби поразки, і розвідки у нас є. Хотілося, щоб їх було більше, а система ППО була щільнішою. У нас є можливості нашого оборонно-промислового комплексу з модернізації та розробки нових ракет – ми йдемо цим шляхом".

Що заявив Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що, за даними української розвідки, на прикордонних територіях з Україною стоять "напівпорожні намети та мобільні казарми російських військових". За його словами, українська розвідка зараз має точнішу інформацію, оскільки використовує розвідувальні БПЛА.

"Наразі немає жодних навіть натяків на підготовку нападу. Є зосередження військ, яке і було навесні", – заявив Арахамія.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що агресивні дії Росії виходять далеко за межі України, тож стримувати Кремль мають усі разом. За його словами, кожен партнер нашої держави може допомогти по-своєму.

Загроза вторгнення РФ до України

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