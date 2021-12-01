Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня
СЬОГОДНІ Влада Події

Прямі переговори: у Путіна озвучили Зеленському умову

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 грудня, 15:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Кремлі дуже швидко сформулювали відповідь Києву
Наскільки ймовірна зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна найближчим часом?
Наскільки ймовірна зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна найближчим часом? / Фото: Колаж: Сьогодні

Досить швидко у Москві відповіли на заяву президента Володимира Зеленського про прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним щодо врегулювання війни на Донбасі. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не вважає, що про це треба говорити з його шефом.

Слова Пєскова передає агентство ТАРС .

Реклама

Відповідь

"Війна на Донбасі є внутрішньоукраїнською, ми знаємо про спроби подати Росію як учасницю цього конфлікту. Це не так", – прокоментував Пєсков заяву президента Зеленського про те, що війну неможливо зупинити без прямих переговорів із Росією.

Також Пєсков підкреслив, що збройне зіткнення на Донбасі було спровоковано відомими подіями 2014 року в Києві і додав, що Росія "робить всі можливі зусилля, щоб допомогти Україні врегулювати проблему Донбасу".

Що насправді

  • Нагадаємо, 1 грудня Зеленський з трибуни Верховної Ради заявив: "8 років, як Росія анексувала Крим. Я не боюся це говорити всім і прямо росіянам, тому я не боюся прямої розмови з ним (президентом РФ Володимиром Путіним. – Ред.). Ми не боїмося прямого діалогу".
  • Напередодні виступу Зеленського Міноборони України повідомило, що протягом листопада Москва укомплектувала зброєю бойовиків незаконних збройних формувань у так званих "ДНР" та "ЛНР".
  • А вранці 1 грудня Міноборони Росії повідомило, що понад 10 тисяч військовослужбовців мотострілкових з'єднань Південного військового округу РФ здійснили марші на південні полігони. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання у польових умовах.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Ляпас Заходу і "турецький мір": навіщо Ердоган захотів стати посередником між Україною та Росією Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Соха пояснив, чому за ним не пішли зі "Слуги народу" інші депутати Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.21

Російський рубль (₽)

0.3659

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

82 880

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти