Зеленський виступив у Верховній Раді – онлайн-трансляція

Президент говорив про зовнішню політику, безпеку, об'єднання країни та підписав Указ про збільшення чисельності армії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 1 лютого, у Верховній Раді виступив президент України Володимир Зеленський.

Засідання о 10:00 відкрив спікер Ради Руслан Стефанчук.

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10:20 Після завершення виступу президента України, на трибуну вийшов спікер Ради Руслан Стефанчук . Він, зокрема, закликав народних депутатів забути про розбіжності та зосередитись на конструктивній роботі в умовах загрози вторгнення Росії.

10.18 Глава держави прямо на трибуні у Раді підписав указ, який передбачає зміцнення обороноздатності України та збільшення зарплат військовим. Загальну чисельність армії збільшено ще на 100 тисяч людей.

10.17 Володимир Зеленський навів обнадійливу новину про перспективи врегулювання ситуації на Донбасі.

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"Єдність розблокувала Нормандський формат, показала готовність до діалогу та дало надію на деескалацію та мирне врегулювання. Вперше з 2019 року сторони погодили спільну підсумкову заяву. Ми активно працюємо, щоб найближчим часом узгодити наступну зустріч радників у Берліні, де, сподіваюся, буде домовленість про зустріч лідерів Нормандської четвірки", – сказав президент.

10.16 Говорячи про безпеку України Володимир Зеленський заявив, що нинішній візит до Києва трьох прем'єрів – Британії, Польщі та Нідерландів – це серйозний фактор стабілізації у нашій державі. "Прогнози блогерів та Ванг – не здійснилися", – заявив президент.

10.14 "Ми маємо бути єдині у боротьбі за життя та здоров'я", – Володимир Зеленський подякував українцям, які пройшли курс вакцинації від COVID-19.

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10.05 На самому початку своєї промови президент України Володимир Зеленський закликав до єднання у країні .

Що розглядатимуть

1 лютого у Верховній Раді – відкриття сьомої сесії та єдине цього тижня пленарне засідання.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Павло Фролов відзначив , що на пленарному засіданні сьогодні розгляне багато питань.

Наприклад, затвердження плану роботи парламенту на нову сесію, зміни до постанови ВР про премії школярам-відмінникам, створення низки ТСК – щодо окупації Криму, можливої корупції в Академії аграрних наук та ЗМС м. Києва, вбивство судді у Кременчуці, ратифікація міжнародних угод, зокрема Європейської конвенції про відміну легалізації документів, складених дипагентами або консульськими посадовими особами тощо.

Про що говоритиме президент?

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко відзначив що, швидше за все, президент приділить увагу питанням безпеки.

"Багато уваги буде приділено темі національної безпеки, оборони та міжнародних переговорів", – написав він.

Нагадаємо, Верховна Рада у понеділок провела засідання погоджувальної ради. Через те, що багато народних депутатів захворіли на коронавірус, для них передбачили можливість дистанційної участі через Zoom. Така ініціатива викликала невдоволення та критику від частини нардепів.

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