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Рада вирішуватиме долю країни в Zoom? Нардепи б'ють на сполох

Павло Заяць Павло Заяць
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30 січня, 21:37
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Через карантин депутати зберуться за новими правилами
Через коронавірус депутати змінили звичний режим роботи. Колаж "Сьогодні"
Через коронавірус депутати змінили звичний режим роботи. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада у понеділок проведе засідання погоджувальної ради. Через те, що багато народних депутатів захворіло на коронавірус, для них передбачили можливість дистанційної участі через Zoom. Така ініціатива викликала невдоволення та критику від частини нардепів.

"Дивина. Завтра погоджувальна рада відбудеться в Zoom, що ніяк не передбачено жодним документом. А у вівторок парламент збирається офлайн. От цей день просто врятує Верховну Раду від коронавірусу. Навіщо цей цирк? Щоб укотре витерти ноги об закон і продемонструвати, що вони можуть усе? Чи, щоб не дати тим, хто проти здачі країни, дати можливість хоча б висловитися? Давайте вже і голосувати у фейсбуці", – написала у Facebook нардеп від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Згодом нардеп уточнила інформацію:

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"Вартувало тут написати і спитати, чи всі, бідолахи, захворіли, як з'явилася інфо, що можемо приходити на погоджувальну очно, а хворі можуть онлайн. Негідно і примітивно".

Невдоволення Климпуш-Цинцадзе розділили її колеги у парламентській фракції.

"Вони готуються до переходу робити парламенту в режимі онлайн", – написав Володимир В'ятрович.

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"Слуги" випробовують, як далеко можна пройти по шляху беззаконня, і одумаються лише тоді, коли ми їх зупинимо!!!" – додав Олег Синютка.

Ситуацію уточнила речниця першого заступника голови Верховної Ради України Марина Невмержицька.

"Для тих, хто хворіє, мають надати можливість приєднатися онлайн, а так – все як завжди", – повідомила вона.

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Рада пішла на карантин

Верховна Рада через спалах коронавірусу вирішила перенести пленарні засідання на середину лютого. Таке рішення на засіданні парламенту 27 січня підтримали 233 народні депутати.

Планують, що у понеділок, 31 січня, відбудеться засідання погоджувальної ради, а 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання. Проте 2-4 лютого депутати продовжать роботу в комітетах, фракціях та групах. 7-11 лютого робота Верховної Ради триватиме у такому ж режимі.

14 лютого депутати проведуть погоджувальну раду, а на 15-18 лютого намічені пленарні засідання.

Представники опозиції не підтримали ініціативу "слуг народу". На їхню думку, в Україні є багато питань, які потребують реакції парламенту.

Депутатів косить COVID-19

У парламентській фракції "Слуга народу" на коронавірус захворіли десятки депутатів.

"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга народу" COVID-19 виявлено ще у 6 народних депутатів. У підсумку станом на цей момент хворіють 23 депутати", – повідомила прессекретар "Слуги народу" Юлія Палійчук.

За її словами, це найвищий показник захворювання у фракції за період пандемії.

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