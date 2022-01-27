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"Це дуже цинічно": нардепи не в захваті від карантину в Раді

Павло Заяць Павло Заяць
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27 січня, 19:28
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Депутати нагадали про нагальні проблеми, що вимагають негайної реакції парламенту

Верховна Рада йде на карантин через коронавірус, депутати вирішили не збиратися у сесійній залі до 15 лютого, але працюватимуть у комітетах, комісіях та фракціях. Ініціювала перерву фракція "Слуга народу", представники опозиції їх не підтримали. На думку нардепів, в Україні є багато питань, які потребують реакції парламенту.

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Нардеп від "Голосу" Ярослав Желєзняк в ефірі телеканалу "Україна 24" дорікнув владі у "цинічності":

"Я вважаю, що дуже цинічно, коли Київ був у червоній зоні коронавірусу, коли всі були закриті, була тоді пропозиція перенести. Ми нічого в Раді не втрачали, ми просто переносили тиждень. І тоді пан президент передав спікеру парламенту, Давиду Арахамії як голові фракції, що він хоче бачити, як парламент працює".

Нардеп від "Європейської солідарності" Іванна Клімпуш-Цинцадзе вважає, що "сьогодні є величезна кількість нагальних питань, які потребують розгляду у залі".

"Наші, на жаль, пропозиції, зокрема ті, що стосуються негайного підвищення матеріального та грошового забезпечення Збройних сил України, перерозподілу коштів на закупівлю додаткового озброєння, не ставляться до порядку денного", – зазначила вона.

Її колега від фракції Софія Фед ина у Twitter також поскаржилася на перерву у роботі:

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"Верховна Рада скасувала засідання наступного тижня, і два тижні депутати працюватимуть у комітетах та режимі zoom. "Слуги" не допускають до сесійної зали законопроєкт 6542 про збільшення забезпечення армії... Шалена подяка, що наше військо не захищає нас у режимі онлайн …"

Народний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Ківа висунув несподівану версію, чому Верховну Раду закриють на карантин. За його словами, причина може бути зовсім не в COVID-19.

"Навіщо знімати штани, якщо ти все одно "сер*ш" в штани? Вони вакцинувалися, щоб йти на карантин? А може вони переживають і просто беруть собі час для того, щоб вилетіти з країни? Не думали про це? Подумайте!" – сказав Ківа.

У фракції "Слуга народу" пояснюють карантин тим, що на коронавірус захворіли вже десятки депутатів.

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"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга народу" COVID-19 виявлено ще у 6 народних депутатів. У результаті на даний момент хворіють 23 депутати", – повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

За її словами, це найвищий показник захворювання у фракції за період пандемії.

Багато політиків хворіють повторно

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у грудні перехворів на коронавірус . За його словами, хвороба була тяжка, у нього було запалення легень, півтора тижні він був на кисневому апараті, не міг без кисню.

Мер Києва Віталій Кличко захворів на коронавірус вже вдруге. Він самоізолювався і став лікуватися вдома.

Крім того, повторно заразився коронавірусом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Усі були щеплені від коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується

За даними МОЗ, в Україні станом на 26 січня було зафіксовано 32 393 нових випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 4847 дітей та 797 медпрацівників.

За цей же період одужали від коронавірусу 5237 осіб, госпіталізовано 3016 осіб, летальних випадків – 154.

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