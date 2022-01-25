Через штурм Ради депутатів евакуювали під землею

У парламенті залишилися журналісти та охорона

колаж "Сьогодні" / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Через протестів під Верховною Радою фізичних осіб-підприємців (ФОП, укр. скорочення "ФОП") з парламенту евакуювали народних депутатів.

Як повідомляє телеграм-канал VESTI, нардепів евакуювали через підземний перехід, у будівлі залишилися лише журналісти та охорона.

Реклама

Зіткнення біля Ради

25 січня у Києві під Верховною Радою фізичні особи-підприємці, які протестують проти обов'язкового запровадження касових апаратів, вийшли на мітинг. Вже зранку мітингувальники перекривали дорогу у центрі столиці.

Підприємці закликали поліцію провести групу до будівлі Верховної Ради, щоб вони могли зустрітися з депутатами, поспілкуватись та оголосити свої вимоги, але цього не сталося.

Біля сцени "ФОП" зробили коридор, щоб ініціативна група змогла пройти до будівлі парламенту. Проте їх заблокувала поліція.

Реклама

/ Фото: уніан

В результаті почалися зіткнення протестувальників з поліцією, у хід пішли камені, пляшки та сльозогінний газ. За інформацією кореспондента "Україна 24", кілька десятків людей було затримано.

/ Фото: уніан

Реклама

Через зіткнення є постраждалі. Стало відомо, що один із протестувальників не прийшов до тями після допомоги медиків. Його стан наразі невідомий.

Чому протестують "ФОПи"

З 1 січня в Україні набув чинності закон про обов'язкове застосування "ФОПами" у роботі касових апаратів чи програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

"ФОПи" вимагають від народних депутатів ухвалити законопроєкт №6376 про відстрочення цієї ініціативи. Підприємці скаржаться, що ще не відновили докарантинний рівень доходів, і ініціатива влади загрожує розоренням.

Біля будівлі парламенту вже неодноразово проходили масштабні акції протесту підприємців, які закінчувалися перекриття руху в центрі Києва та сутичками з поліцією.