Зеленский выступит в Верховной Раде – онлайн-трансляция

В Раде будут обсуждаться важные вопросы

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Сегодня в Верховной Раде выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"Сегодня в Раде на открытие сессии придет Зеленский и выступит!"- написал он.

Что будут рассматривать

1 февраля в Верховной Раде – открытие седьмой сессии и единственное на этой неделе пленарное заседание.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Павел Фролов отметил, что на пленарном заседании сегодня рассмотрят много вопросов.

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Например, утверждение плана работы парламента на новую сессию, изменения в постановление ВР о премиях школьникам-отличникам, создание ряда ВСК – по оккупации Крыма, возможной коррупции в Академии аграрных наук и ОМС г. Киева, убийству судьи в Кременчуге, ратификация международных соглашений, в частности Европейской конвенции об отмене легализации документов, составленных дипагентами или консульскими должностными лицами и тд.

О чем будет говорить президент?

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко отметил, что, скорее всего, президент уделит внимание вопросам безопасности.

"Много внимания будет уделено теме национальной безопасности, обороне и международным переговорам", – написал он.

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Напомним, Верховная Рада в понедельник провела заседание согласительного совета. Из-за того, что многие народные депутаты заболели коронавирусом, для них предусмотрели возможность дистанционного участия через Zoom. Такая инициатива вызвала недовольство и критику от части нардепов.

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