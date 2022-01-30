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У власти проблема: в Раде назвали реальную причину карантина

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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30 января, 18:43
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Нардеп Ярослав Железняк убежден, что коронавирус ни при чем
Ярослав Железняк рассказал о кризисе в "Слуге народа". Коллаж "Сегодня"
Ярослав Железняк рассказал о кризисе в "Слуге народа". Коллаж "Сегодня" / Фото: Верховная Рада

Народные депутаты от "Слуги народа" инициировали двухнедельный карантин в Верховной Раде, поскольку больше не могут принимать законы из-за фактического распада монокоалиции.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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"Что касается карантина – не верьте, что эта история связана исключительно с тем, что у нас много коллег болеют. На самом деле много, и желаю всем здоровья, но главная причина – у них нет монобольшиства, и всю прошлую неделю вы видели, что у них не хватало своих голосов для, не скажу, чтобы важных для Украины законов, но важных для Офиса президента. Например, вывести дополнительные закупки из действия закона о Prozorro и так далее, что касается коррупционных махинаций", – пояснил депутат.

По словам Железняка, карантин был объявлен "с целью того, чтобы как-то сохранить лицо и не выставлять в зал Верховной Рады законы, зная, что они будут провалены".

"А они будут провалены, потому что коалиции сейчас фактически не существует, она есть только де-юре", – подчеркнул он.

Ярослав Железняк
Ярослав Железняк

На вопрос, чем будет заниматься Рада после возвращения с карантина, Железняк ответил:

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"Я бы хотел дать ответ, что это будут законы по вопросам энергетического кризиса, экономического и военного. Но, как мы видели по прошлой неделе, мы рассматривали по инициативе власти то закон про пчел, то уменьшение налогов для игорного бизнеса, то льготы для Коломойского. Это к сожалению повестка дня действующей власти при тех рисках и вызовах, которые есть сейчас перед государством".

Рада ушла на карантин

Верховная Рада из-за вспышки коронавируса приняла решение перенести пленарные заседания на середину февраля. Такое решение на заседании парламента 27 января поддержали 233 народных депутата.

Планируется, что в понедельник, 31 января, состоится заседание согласительного совета, а 1 февраля откроется очередная сессия и пройдет пленарное заседание. Однако 2-4 февраля депутаты продолжат работу в комитетах, фракциях и группах. 7-11 февраля работа Верховной Рады продлится в таком же режиме.

14 февраля депутаты проведут согласительный совет, а на 15-18 февраля намечены пленарные заседания.

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Представители оппозиции не поддержали инициативу "слуг народа". По их мнению, в Украине есть много вопросов, требующих реакции парламента.

Депутатов косит COVID-19

В парламентской фракции "Слуга народа" коронавирусом заболели десятки депутатов.

"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" COVID-19 обнаружен еще у 6 народных депутатов. В итоге по состоянию на данный момент болеют 23 депутата", – сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

По ее словам, это самый высокий показатель заболевания во фракции за весь период пандемии.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 30 января было зафиксировано 24 508 новых случая COVID-19. В частности, заболели 3378 детей и 444 медработников.

За этот же период выздоровели от коронавируса 3145 человек, госпитализированы 3692 человека, летальных случаев – 94.

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