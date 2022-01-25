Кровавая драка, новые прически и штурм с эвакуацией: как выглядел первый рабочий день Рады в 2022 году

Верховная Рада принялась за работу после рекордно длинных зимних каникул

Первый рабочий день парламента выдался насыщенным на события / Коллаж "Сегодня"

Главный законодательный орган страны приступил к работе после новогодних каникул. Если Вы пропустили новости из Верховной Рады, сайт "Сегодня" собрал все самое интересное про первый пленарный день в 2022-м году.

Нет прохода на работу

По народным депутатам успели соскучится не только законопроекты, но и митингующие. С самого утра под Верховной Радой собрались участники движения "SaveФОП". Из-за этого весь правительственный квартал оказался заблокированным.

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ФОПы перекрыли правительственный квартал с самого утра / Фото: Дмитрий Анохин Gazeta.ua

Предприниматели не давали проехать транспорту по центральным улицам, которые окружают Раду: Грушевского, Садовой и Шелковичной. Как нардепы добирались до своего рабочего места — остается только догадываться.

Автомобили не могли подъехать к парламенту из-за митинга ФОПов / Фото: Дмитрий Анохин Gazeta.ua

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Участники акции провели под стенами парламента весь день и под конец заседания попытались прорваться к зданию. Протестующие жгли фаера, бросали дымовые шашки и камни. Но их задержали правоохранители. Чтобы остановить бунт, стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ. По информации СМИ, всех нардепов эвакуировали из Рады через подземный переход.

Начали не по таймингу

Первое пленарное заседание в новом году началось с опозданием в 5 минут. Открыл его глава парламента Руслан Стефанчук. За отклонение от графика сразу же извинился:

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"Уважаемые народные депутаты и гости Верховной Рады Украины, прежде всего я прошу прощения, что мы все задержались. У нас была анонсирована встреча лидеров политических фракций и групп с министром обороны и с главнокомандующим", — объяснил Стефанчук.

На встрече политики обсудили ситуацию вокруг возможного вторжения российских войск на территорию Украины. Из-за этого не все избранники успели отметить свое присутствие, нажав на кнопку. Во время регистрации в зале был всего 181 нардеп из 423.

Результаты электронной регистрации народных депутатов / Скриншот rada.gov.ua

Что не день, то праздник

По традиции, спикер поздравил с трибуны именинников. Аплодисменты адресовали президенту Украины Владимиру Зеленскому, который встретил свои 44 года, и депутату Роксолане Пидласой. Для приветствия гаранта некоторые политики даже встали с кресла. Но обошлось без пылких речей и театральных оваций. О подарках для главы государства тоже никто не заикнулся.

Депутаты поздравили президента с Днем рождения стоя / Скриншот телеканал "Рада"

Новый год — новый имидж

Невозможно не заметить перемены во внешности отдельных парламентариев. Депутат фракции "Голос" Кира Рудик после отпуска заметно постройнела. В своем Instagram она поделилась успехами работы над собой и раскрыла секрет такой метаморфозы: сбалансированное питание, здоровый сон и регулярный спорт.

Версия "до/после" от Киры Рудик / Скриншот

А в начале пленарной недели политик решила поэкспериментировать с прической, устроив среди своих подписчиков опрос, что ей больше к лицу: естественная укладка или волосы, собранные в хвост. Победил первый вариант. За него отдали 80% голосов.

В опросе Киры Рудик победила привычная укладка, а не зализанный хвост / Скриншот

Сама на себя не похожа

Новым образом удивила и нардеп группы "За майбутнє" Анна Скороход. Политика привыкли видеть со скромной косой и без косметики. А на свежих снимках парламентских корреспондентов ее было не узнать: романтичные локоны, алый румянец на щеках и красная помада.

Возможно, такой вариант макияжа больше подходит для вечернего мероприятия, чем для законодательной работы. Но первое появление под куполом в новом году получилось эффектным.

Новый образ депутата Анны Скороход / Фото: Ян Доброносов

Номинация "Первый скандал года"

Было бы удивительно, если бы Рада начала свою работу без происшествий. Первым в 2022-м году отметился внефракционный Артем Дмитрук, хотя он даже не присутствовал на заседании.

Одесский мажоритарщик устроил драку в местном горсовете. Все из-за того, что его не пускали на заседание земельной комиссии. За бойцовские приемы, бег по столам и штурм помещения теперь придется объясняться перед коллегами из МФО "Разумная политика", членом которого является Дмитрук.

Успели и поработать

За день законотворцы рассмотрели ряд вопросов. Например, в первом чтении приняли законопроект, которым предлагают ввести сертификаты на покупку книг для новорожденных украинцев и тех, кому исполнилось 14 лет. Также проголосовали за усовершенствование электронной формы документооборота и внесение изменений в Налоговый кодекс. речь идет о товарах в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Кроме того, парламент поддержал проект постановления об обращении в ООН, Европарламент, правительства и парламенты иностранных государств касаемо военного шантажа Украины со стороны Российской Федерации. Против выступили только представители фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Других вопросов по подготовке законопроектов на случай военного вторжения на повестке дня не стояло.