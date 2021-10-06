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"Не скрою от вас": жена Саакашвили сделала заявление об измене мужа с Ясько

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
6 октября, 13:48
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На днях политик вместе с возлюбленной опубликовали видео, которое очень расстроило Сандру Рулофс
Сандра Рулофс (посередине) шокирована отношениями мужа с Ясько. Коллаж "Сегодня"
Сандра Рулофс (посередине) шокирована отношениями мужа с Ясько. Коллаж "Сегодня"

Для жены Михеила Саакашвили Сандры Рулофс стало неожиданностью видео своего мужа с новой возлюбленной нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько, но при этом все равно надеется, что его освободят.

Об этом она написала в Facebook.

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Она отметила, что Михеил Саакашвили, в первую очередь, политический заключенный, и Рулофс как гражданка Грузии полностью присоединяется к требованию его освобождения.

"Многие сбитые с толку друзья и товарищи спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, распространенного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма — совершенно неприемлемой. Несмотря на мои личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы", – написала официальная супруга политика.

Напомним, на днях Михеил Саакашвили опубликовал совместное с Елизаветой Ясько видео, в котором сказал: "У нас с Лизой Ясько общая семья, каждый должен понимать нашу ситуацию и желать нам счастья".

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Что известно о задержании

  • Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.

Как мы уже писали, накануне Ясько привезла в СИЗО возлюбленному Саакашвили передачу, но ее не пускали на свидание со скандальным заключенным.

Также она рассказывала грузинским СМИ, как Украина ценит Саакашвили. При этом она так и не ответила на вопрос, как Саакашвили пересек две границы.

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