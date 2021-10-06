"Не приховую від вас": дружина Саакашвілі зробила заяву про зраду чоловіка з Ясько

Для дружини Міхеїла Саакашвілі Сандри Рулофс стало несподіванкою відео свого чоловіка з новою коханою нардепом від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько, але при цьому все одно сподівається, що його звільнять.
Про це вона написала в Facebook.
Вона зазначила, що Міхеїл Саакашвілі, насамперед, політичний в'язень, і Рулофс як громадянка Грузії повністю приєднується до вимоги його звільнення.
"Багато спантеличених друзів і товаришів запитують мене про моє особисте життя. Не приховую від вас, що зміст відео, поширеного в п'ятницю ввечері, був для мене несподіваним, а форма – абсолютно неприйнятною. Незважаючи на мої особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми вийдемо переможцями з цієї битви", – написала офіційна дружина політика.
Нагадаємо, днями Міхеїл Саакашвілі опублікував спільне з Єлизаветою Ясько відео, в якому сказав: "У нас з Лізою Ясько власна сім'я, кожен повинен розуміти нашу ситуацію і бажати нам щастя".
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Що відомо про затримання
- Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
- Зі свого боку прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.
Як ми вже писали, напередодні Ясько привезла в СІЗО коханому Саакашвілі передачу, але її не пускали на побачення зі скандальним в`язнем.
Також вона розповідала грузинським ЗМІ, як Україна цінує Саакашвілі. При цьому вона так і не відповіла на питання, як Саакашвілі перетнув два кордони.