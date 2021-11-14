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Дев'ять депутатів відмовилися від їжі на підтримку Саакашвілі

Марія Дмитренко
14 листопада, 18:34
Експрезидент Грузії голодує вже 45-й день

Давид Кіркітадзе (за трибуною) та інші депутати, які оголосили голодування на підтримку Міхеїла Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Грузії дев'ять депутатів парламенту від опозиційної партії "Єдиний національний рух" оголосили голодування, вимагаючи перевести експрезидента Міхеїла Саакашвілі у звичайну медклініку.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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"Третій президент Грузії голодує вже 45 днів, йому не надають адекватних медичних послуг, і наша колега Елене Хоштарія також голодує, тому ми, дев'ять депутатів парламенту, вирішили оголосити голодування з єдиною вимогою – перевести Саакашвілі до багатофункціональної клініки", – заявив один із лідерів ЕНД Давид Кіркітадзе.

Голодування оголосили Давид Кіркітадзе, Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі та Абдулла Ісмаїлов.

Раніше, 3 листопада, голодування розпочала лідер партії Дроа та депутат парламенту Олені Хоштарія.

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Як розвивалися події

  • Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. В результаті 8 листопада Саакашвілі на вертольоті вивезли із виправної колонії № 12.
  • Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі у Грузії.
  • Крім того, Саакашвілі доставляли до нової в'язниці із застосуванням сили, у ліфт його взагалі заносили. Політик навіть не став описувати дії грузинських силовиків, вказавши: "Без коментарів". На вході до будівлі Саакашвілі чіплявся за стіну але його заштовхали всередину. А потім, через його спротив, кілька людей буквально занесли Саакашвілі в ліфт, після чого просто несли його коридором до палати.
  • Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.
  • Міхеїл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.

Затримання Саакашвілі

Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.