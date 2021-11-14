Девять депутатов отказались от еды в поддержку Саакашвили

Давид Киркитадзе (за трибуной) и другие депутаты, объявившие голодовку в поддержку Михеила Саакашвили. Фото: коллаж "Сегодня"

В Грузии девять депутатов парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили голодовку, требуя перевести экс-президента Михеила Саакашвили в обычную медклинику.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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"Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Элене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием — перевести Саакашвили в многофункциональную клинику", — заявил один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе.

Голодовку объявили Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.

Ранее, 3 ноября, голодовку начала лидер партии "Дроа", депутат парламента Элене Хоштария.

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Задержание Саакашвили