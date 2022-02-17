В РФ рассказали, когда могут отвести войска от границы с Украиной

Посол Российской Федерации в Ирландии Юрий Филатов заявил, что российские войска вблизи Украины вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Отведение должно начаться также после завершения учений в Беларуси.
Об этом сообщает Reuters.
Подробности
По словам Юрия Филатова, учения завершатся к 20 февраля.
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"Что я могу сказать, возможно, в течение трех-четырех недель конфигурация сил в западном регионе России вернется к своему обычному стандартному положению. Мы проводим плановые учения с участием белорусских вооруженных сил. Они завершатся к 20 февраля, и эти войска будут выведены. Вы можете проверить это на следующей неделе", — заявил Филатов.
Разведка США
Спутники американской разведки зафиксировали, как на территории Беларуси в нескольких километрах от границы Украины появился понтонный мост, по которому может пойти военная техника. Переправу через реку Припять построили в течение двух последних дней.
"Россия строит мосты, полевые госпитали, всевозможную вспомогательную инфраструктуру. Вот почему мы на самом деле не воспринимаем всерьез их заявления о деэскалации", — сообщает американский телеканал CNN.
Три информированных источника сообщили CNN, что спецслужбы западных стран внимательно следят за строительством вспомогательной инфраструктуры вблизи границ Украины.
Ситуация
- На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстони и переброске туда дополнительной военной техники.
- 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины.
- Днем ранее разведка НАТО не могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.
- Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.