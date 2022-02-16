Зеленский: Мы не видим отвода войск РФ от Украины

Президент Украины заявил, что когда отвод действительно начнется, об этом будут знать все

Владимир Зеленский заявил, что заявления России об отводе войск пока только слова / Фото: Reuters, Официальный сайт президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения из России о том, что она отводит часть своих войск от границы.

"Честно говоря, мы реагируем на ту реальность, которая у нас есть, и мы пока не видим никакого отступления. Мы только что услышали об этом", — сказал он в комментарии BBC.

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Зеленский подчеркнул, что "все нормальные люди ожидают деэскалации".

"Что касается угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет", — отметил он.

Также президент заявил, что когда войска выведут, это увидят все, а не только военные или разведка, однако пока это остается просто заявлениями.

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Отвод войск РФ

Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной, после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.

Согласно сообщению, Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, так как подразделения выполнили свои задачи.

К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск России.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никакой новизны в происходящем нет, так как после учений войска всегда направляются в места постоянной дислокации.

Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Угроза вторжения России