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Разведка Эстонии назвала новую дату вторжения РФ в Украину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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16 февраля, 17:30
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По данным спецслужб, к нашей стране подтянуто значительное количество боеприпасов
Москва не отказалась от нападения на Киев / Коллаж "Сегодня"
Москва не отказалась от нападения на Киев / Коллаж "Сегодня"

Опасность вторжения российской армии на территорию Украины все еще не миновала. Теперь Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

Такая оценка появилась на сайте оборонного ведомства Эстонии.

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Что известно

"По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции нужно только политическое решение", — сообщает эстонская разведка.

Для этой цели осенью 2021 года и этой зимой Россия мобилизовала 150 000 человек на границе с Украиной, развернув здесь свои части и средства из всех своих военных округов, включая Дальний Восток, и всех двенадцати армий. "Размещение российских войск вдоль границы с Украиной является самым крупным наращиванием военной мощи России за последние 30 лет", — указывается в анализе.

У границы Украины сосредоточены:

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  • три мотострелковые дивизии;
  • одна воздушно-десантная дивизия;
  • одна бригада морской пехоты;
  • более 60 мотострелковых и танковых батальонов;
  • около десяти ракетных дивизионов "Искандер";
  • более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов.

Россия организовала полное материально-техническое обеспечение этих силовых группировок, подтянув дополнительные подразделения управления и тыла, а также значительное количество боеприпасы.

Угроза всей Европе

В Эстонии считают, что война в Украине не представляет непосредственной угрозы для страны или в целом для НАТО. Однако политическое и военное давление России на страны Балтии в долгосрочной перспективе может усилиться, если Россия достигнет дипломатического и/или военного успеха в вопросе Украины.

"Даже если руководство России удастся убедить воздержаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы к более длительному военному давлению со стороны России – прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью внешней политики путинской России за последний год", — говорится в сообщении.

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Обстановка

  • Британских СМИ сообщали, что атака на Украину начнется в ночь на 16 февраля со шквального огня с воздуха по военным и правительственным центрам управления и контроля Киева. Лишь после этого российские танки перейдут границу. Это, к счастью, не произошло.
  • За несколько часов до начала прогнозируемого нападения президент США Джозеф Байден сделал обращение к нации, в котором жестко предупредил Москву о последствиях такого нападения.
  • При этом разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

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