Россия — главный враг: Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности

Определены угрозы, которые исходят от Москвы

Зеленский задокументировал статус "угроза" со стороны России / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому утвердил Стратегию госбезопасности Украины. В этом государственном документе Россия указана как угроза безопасности нашей стране.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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Новая стратегия

Соответствующее решение Совет национальной безопасности и обороны Украины принял еще 30 декабря 2021 года.

В нем сказано, что Стратегия обеспечения государственной безопасности определяет реальные и потенциальные угрозы госбезопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере безопасности, является основой планирования и реализации политики в этой сфере. Реализация положений Стратегии будет производиться на плановой основе на период до 2025 года.

Статус России

В разделе "Сфера безопасности и угрозы государственной безопасности" сказано: "Российская Федерация для реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки".

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Также указывается, что оккупационная администрация РФ на временно оккупированных территориях Украины грубо нарушает принципы и нормы свободы человека и гражданина, их деятельность чревата государственной безопасностью Украины.

"Специальные службы отдельных иностранных государств продолжают разведывательно-подрывную деятельность против Украины, пытаются подпитывать сепаратистские настроения, использовать организованные преступные группировки и коррумпированных должностных лиц для укрепления инфраструктуры влияния", — сказано в Стратегии.

Отмечается также, что деструктивная пропаганда как извне, так и внутри Украины, используя общественные противоречия, разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство украинцев.

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Обстановка