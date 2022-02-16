Украинцы назвали самого сильного союзника в борьбе против России

Для граждан Украины Соединенные Штаты Америки и Великобритания сегодня являются самыми верными союзниками в борьбе против российской агрессии. Именно эти страны указали в первую очередь украинцы, отвечая на вопрос "Какая страна предоставляет наиболее существенную помощь Украине в преодолении военной угрозы на границе с Россией?".
Опрос общественного мнения провела компания "Градус" по заказу редакции "Сегодня".
Лидеры рейтинга союзников
США считают главным нашим союзником 38,9% опрошенных украинцев. Остальные страны получили намного меньший результат.
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Удовлетворены помощью, оказываемой Великобританией, всего 9,5% опрошенных украинцев. Тем не менее королевство имеет второй результат в опросе.
На третьем месте — Польша. Ее помощь считают достаточной 2,8% принявших участие в опросе граждан Украины.
Еще меньше результат у стран Балтии (Литва, Латвия и Эстония) — 2,1%.
А вот к ведущим странам ЕС – Германии и Франции – у украинцев большие претензии относительно помощи в сдерживании России. Их помощь как достаточную признали всего 2,0% (ФРГ) и 1,4% (Франция).
Помощь
- Напомним, Вашингтон направил в Украину уже более десятка самолетов с оружием, призванным сдержать желание Москвы бросить на Украину свои войска.
- 15 февраля в своем обращении к нации президент США Джозеф Байден заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшие поставки вооружения.
- 13 февраля в Украину прибыла военная помощь из Литвы. Это были переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер", предназначенные для поражения самолетов, вертолетов и БПЛА.
- Власти Канады предоставили Украине кредит в размере 392,8 млн долл. США, летальное вооружение и боеприпасы на сумму 6,1 млн долл. США.
- 9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Там был военный груз и оборудование для Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.