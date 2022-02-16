Украинцы назвали самого сильного союзника в борьбе против России

Мы узнали, кого граждане страны считают лучшим другом Украины

Новую военную помощь должны утвердить в Конгрессе США / Коллаж "Сегодня"

Для граждан Украины Соединенные Штаты Америки и Великобритания сегодня являются самыми верными союзниками в борьбе против российской агрессии. Именно эти страны указали в первую очередь украинцы, отвечая на вопрос "Какая страна предоставляет наиболее существенную помощь Украине в преодолении военной угрозы на границе с Россией?".

Опрос общественного мнения провела компания "Градус" по заказу редакции "Сегодня".

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Лидеры рейтинга союзников

США считают главным нашим союзником 38,9% опрошенных украинцев. Остальные страны получили намного меньший результат.

Удовлетворены помощью, оказываемой Великобританией, всего 9,5% опрошенных украинцев. Тем не менее королевство имеет второй результат в опросе.

На третьем месте — Польша. Ее помощь считают достаточной 2,8% принявших участие в опросе граждан Украины.

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Еще меньше результат у стран Балтии (Литва, Латвия и Эстония) — 2,1%.

А вот к ведущим странам ЕС – Германии и Франции – у украинцев большие претензии относительно помощи в сдерживании России. Их помощь как достаточную признали всего 2,0% (ФРГ) и 1,4% (Франция).

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