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Украинцы назвали самого сильного союзника в борьбе против России

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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16 февраля, 16:01
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Мы узнали, кого граждане страны считают лучшим другом Украины
Новую военную помощь должны утвердить в Конгрессе США / Коллаж "Сегодня"
Новую военную помощь должны утвердить в Конгрессе США / Коллаж "Сегодня"

Для граждан Украины Соединенные Штаты Америки и Великобритания сегодня являются самыми верными союзниками в борьбе против российской агрессии. Именно эти страны указали в первую очередь украинцы, отвечая на вопрос "Какая страна предоставляет наиболее существенную помощь Украине в преодолении военной угрозы на границе с Россией?".

Опрос общественного мнения провела компания "Градус" по заказу редакции "Сегодня".

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Лидеры рейтинга союзников

США считают главным нашим союзником 38,9% опрошенных украинцев. Остальные страны получили намного меньший результат.

Удовлетворены помощью, оказываемой Великобританией, всего 9,5% опрошенных украинцев. Тем не менее королевство имеет второй результат в опросе.

На третьем месте — Польша. Ее помощь считают достаточной 2,8% принявших участие в опросе граждан Украины.

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Еще меньше результат у стран Балтии (Литва, Латвия и Эстония) — 2,1%.

А вот к ведущим странам ЕС – Германии и Франции – у украинцев большие претензии относительно помощи в сдерживании России. Их помощь как достаточную признали всего 2,0% (ФРГ) и 1,4% (Франция).

Помощь

  • Напомним, Вашингтон направил в Украину уже более десятка самолетов с оружием, призванным сдержать желание Москвы бросить на Украину свои войска.
  • 15 февраля в своем обращении к нации президент США Джозеф Байден заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшие поставки вооружения.
  • 13 февраля в Украину прибыла военная помощь из Литвы. Это были переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер", предназначенные для поражения самолетов, вертолетов и БПЛА.
  • Власти Канады предоставили Украине кредит в размере 392,8 млн долл. США, летальное вооружение и боеприпасы на сумму 6,1 млн долл. США.
  • 9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Там был военный груз и оборудование для Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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