Лондон вдвое увеличивает свои войска в Эстонии и перебрасывает туда танки

На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники. Решение было принято 16 февраля, и тут же командование приступило к его выполнению.
Об этом сообщает CNN.
Что известно
"Великобритания удваивает численность личного состава в Эстонии и отправляет дополнительную технику, в том числе танки и боевые бронированные машины. Войска и техника начнут перебрасываться в Эстонию сегодня", – говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.
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Такое решение было принято по итогам визита госсекретаря Великобритании по вопросам обороны Бена Уоллеса в Брюссель после обсуждения ситуации в Украине с союзниками по НАТО.
"Вместе с нашими союзниками по НАТО мы размещаем войска и средства на суше, на море и в воздухе для укрепления европейской обороны в ответ на наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной", – говорится в итоговом заявлении Уоллеса.
Также сообщается, что принято решение в ближайшее время провести в Восточной Европе масштабные учения сил НАТО, в которых примут участие британские вертолеты Apache.
Обстановка
- Служба внешней разведки Эстонии опубликовала доклад, где сказано, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.
- Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.
- "Мы подошли к тому моменту, когда, по нашему мнению, атака может начаться в любой момент", — заявила 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.