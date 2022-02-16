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Лондон вдвое увеличивает свои войска в Эстонии и перебрасывает туда танки

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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16 февраля, 23:04
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НАТО готовится к масштабным учениям в регионе
Великобритания будет принимать участие в масштабных учениях НАТО в Восточной Европе / Коллаж "Сегодня"
Великобритания будет принимать участие в масштабных учениях НАТО в Восточной Европе / Коллаж "Сегодня"

На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники. Решение было принято 16 февраля, и тут же командование приступило к его выполнению.

Об этом сообщает CNN.

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Что известно

"Великобритания удваивает численность личного состава в Эстонии и отправляет дополнительную технику, в том числе танки и боевые бронированные машины. Войска и техника начнут перебрасываться в Эстонию сегодня", – говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.

Такое решение было принято по итогам визита госсекретаря Великобритании по вопросам обороны Бена Уоллеса в Брюссель после обсуждения ситуации в Украине с союзниками по НАТО.

"Вместе с нашими союзниками по НАТО мы размещаем войска и средства на суше, на море и в воздухе для укрепления европейской обороны в ответ на наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной", – говорится в итоговом заявлении Уоллеса.

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Также сообщается, что принято решение в ближайшее время провести в Восточной Европе масштабные учения сил НАТО, в которых примут участие британские вертолеты Apache.

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