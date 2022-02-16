Разведка США: Армия России вторгнется через речку Припять

Спутники американской разведки зафиксировали, как на территории Беларуси в нескольких километрах от границы Украины появился понтонный мост, по которому может пойти военная техника. Переправу через речку Припять возвели в течение двух последних дней.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Что известно
"Россия строит мосты, полевые госпитали, всевозможную вспомогательную инфраструктуру. Вот почему мы на самом деле не воспринимаем всерьез их заявления о деэскалации", — сказал журналистам один источник.
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Три информированных источника сообщили CNN, что спецслужбы западных стран внимательно следят за строительством вспомогательной инфраструктуры недалеко от границ Украины.
"И новая дорога, и мост через реку Припять на юге Беларуси находятся менее чем в четырех милях от границы и могут быть использованы российскими войсками, которые сейчас находятся в Беларуси, для движения на Киев. На спутниковых снимках Maxar и Planet видно, как выглядит понтонный мост, появившийся практически за ночь на вторник", — рассказал один из источников.
Неясно, строят мост российские войска или Беларусь. Также возле него пока не замечено скопление военной техники.
Обстановка
- На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.
- 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины.
- Днем ранее разведка НАТО не могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.
- Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.