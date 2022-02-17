У РФ розповіли, коли можуть відвести війська від кордону з Україною

Ситуацію з російськими військами прокоментував посол РФ в Ірландії

Війська РФ можуть повернутися на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Посол Російської Федерації в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські війська поблизу України повернуться на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має початися також після завершення навчань в Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

За словами Юрія Філатова, навчання завершаться до 20 лютого.

"Що я можу сказати, можливо, протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил в західному регіоні Росії повернеться до свого звичайного стандартного положення. Ми проводимо планові навчання за участю білоруських збройних сил. Вони завершаться до 20 лютого, і ці війська будуть виведені. Ви можете перевірити це на наступному тижні", — заявив Філатов.

Розвідка США

Супутники американської розвідки зафіксували, як на території Білорусі за кілька кілометрів від кордону України з'явився понтонний міст, яким може піти військова техніка. Переправу через річку Прип'ять звели протягом двох останніх днів.

"Росія будує мости, польові шпиталі, різноманітну допоміжну інфраструктуру. Ось чому ми насправді не сприймаємо всерйоз їхні заяви про деескалацію", — повідомляє американський телеканал CNN.

Три поінформовані джерела повідомили CNN, що спецслужби західних країн уважно стежать за будівництвом допоміжної інфраструктури поблизу кордонів України.

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Ситуація

На тлі військової загрози, що зберігається, з боку Росії всій Східній Європі уряд Великобританії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та про перекидання туди додаткової військової техніки.

та про перекидання туди додаткової військової техніки. 16 лютого прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України.

заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України. Днем раніше розвідка НАТО не могла підтвердити факт відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого. Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.

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