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У РФ розповіли, коли можуть відвести війська від кордону з Україною

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 лютого, 00:31
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Ситуацію з російськими військами прокоментував посол РФ в Ірландії
Війська РФ можуть повернутися на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Війська РФ можуть повернутися на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Посол Російської Федерації в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські війська поблизу України повернуться на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має початися також після завершення навчань в Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

За словами Юрія Філатова, навчання завершаться до 20 лютого.

"Що я можу сказати, можливо, протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил в західному регіоні Росії повернеться до свого звичайного стандартного положення. Ми проводимо планові навчання за участю білоруських збройних сил. Вони завершаться до 20 лютого, і ці війська будуть виведені. Ви можете перевірити це на наступному тижні", — заявив Філатов.

Розвідка США

Супутники американської розвідки зафіксували, як на території Білорусі за кілька кілометрів від кордону України з'явився понтонний міст, яким може піти військова техніка. Переправу через річку Прип'ять звели протягом двох останніх днів.

"Росія будує мости, польові шпиталі, різноманітну допоміжну інфраструктуру. Ось чому ми насправді не сприймаємо всерйоз їхні заяви про деескалацію", — повідомляє американський телеканал CNN.

Три поінформовані джерела повідомили CNN, що спецслужби західних країн уважно стежать за будівництвом допоміжної інфраструктури поблизу кордонів України.

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