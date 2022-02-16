Українці назвали найсильнішого союзника у боротьбі проти Росії

Для громадян України Сполучені Штати Америки та Велика Британія сьогодні є найвірнішими союзниками у боротьбі проти російської агресії. Саме ці країни вказали насамперед українці, відповідаючи на запитання "Яка країна надає найбільшу допомогу Україні у подоланні військової загрози на кордоні з Росією?".
Опитування громадської думки провела компанія "Градус" на замовлення редакції "Сьогодні".
Лідери рейтингу союзників
США вважають найголовнішим нашим союзником 38,9% опитаних українців. Інші країни отримали набагато скромніший результат.
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Задоволені допомогою, яку надає Велика Британія, лише 9,5% опитаних українців. Тим не менш, королівство має другий результат в опитуванні.
На третьому місці – Польща. Її допомогу вважають достатньою 2,8% громадян України, які взяли участь в опитуванні.
Ще менший результат у країн Балтії (Литва, Латвія та Естонія) – 2,1%.
А ось до провідних країн ЄС – Німеччини та Франції – у українців великі претензії щодо допомоги у стримуванні Росії. Їхню допомогу як достатню визнали лише 2,0% (ФРН) та 1,4% (Франція).
Допомога
- Нагадаємо, Вашингтон направив в Україну вже понад десяток літаків зі зброєю, покликаною стримати бажання Москви кинути на Україну свої війська.
- 15 лютого у своєму зверненні до нації президент США Джозеф Байден запевнив, що Україна може розраховувати на подальші постачання озброєння.
- 13 лютого до України прибула військова допомога з Литви. Це були переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер", призначені для ураження літаків, вертольотів та БПЛА.
- Влада Канади надала Україні кредит у розмірі 392,8 млн дол. США, летальне озброєння та боєприпаси на суму 6,1 млн дол. США.
- 9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак з військовою допомогою із Великої Британії. Там був військовий вантаж та обладнання для Сил територіальної оборони Збройних сил України.