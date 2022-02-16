Українці назвали найсильнішого союзника у боротьбі проти Росії

Ми дізналися, кого громадяни країни вважають найкращим другом України

Нову військову допомогу мають затвердити у Конгресі США / Колаж "Сьогодні"

Для громадян України Сполучені Штати Америки та Велика Британія сьогодні є найвірнішими союзниками у боротьбі проти російської агресії. Саме ці країни вказали насамперед українці, відповідаючи на запитання "Яка країна надає найбільшу допомогу Україні у подоланні військової загрози на кордоні з Росією?".

Опитування громадської думки провела компанія "Градус" на замовлення редакції "Сьогодні".

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Лідери рейтингу союзників

США вважають найголовнішим нашим союзником 38,9% опитаних українців. Інші країни отримали набагато скромніший результат.

Задоволені допомогою, яку надає Велика Британія, лише 9,5% опитаних українців. Тим не менш, королівство має другий результат в опитуванні.

На третьому місці – Польща. Її допомогу вважають достатньою 2,8% громадян України, які взяли участь в опитуванні.

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Ще менший результат у країн Балтії (Литва, Латвія та Естонія) – 2,1%.

А ось до провідних країн ЄС – Німеччини та Франції – у українців великі претензії щодо допомоги у стримуванні Росії. Їхню допомогу як достатню визнали лише 2,0% (ФРН) та 1,4% (Франція).

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